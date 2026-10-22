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「代母出征」參選資格遭撤 陸配之子傻眼：奶還沒斷就在台設籍

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導
陸配鄧萬華之子賴汶佑（中）、新黨北市議員候選人游智彬（左3）參選資格遭撤，日前均向北高行遞狀聲請假處分，今赴法院喊話盡快評議。圖／新黨提供
陸配鄧萬華之子賴汶佑（中）、新黨北市議員候選人游智彬（左3）參選資格遭撤，日前均向北高行遞狀聲請假處分，今赴法院喊話盡快評議。圖／新黨提供

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤定23日登場，陸配鄧萬華之子賴汶佑、新黨北市議員候選人游智彬均因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格，2人日前向台北高等行政法院聲請假處分，請求保全登記參選資格。賴、游今赴法院召開記者會受訪，請求法院盡快評議作出裁定。

2026九合一選舉

陸配鄧萬華原是花蓮縣富里鄉學田村長，2025年8月1日任內遭內政部以「未繳附喪失中國大陸戶籍證明」為由解職。她的兒子賴汶佑今年「代母出征」參選村長，日前依規定在富里鄉公所登記，並由花蓮縣選委會審查資格通過，卻在短短幾天內因同樣理由被撤銷。

賴表示，他早在本週一19日拿到抽籤通知單，隔天下午就被通知遭撤銷參選資格，因中選會認定他未依規定繳附喪失中國大陸戶籍證明。但他不解，自己當年出生6個月便被帶回台灣，「奶都還沒斷」就已在台設戶籍，為何選委會會如此判斷？

賴痛批，他在參選村長前也有跟移民署說，請教他的資格是否有疑慮？需不需要具結書或補繳資料？但對方口頭上都說沒有，也告知他「沒有問題」。他後來詢問陸委會，陸委會也說這是中選會的說法，中選會沒有請陸委會來說明。

賴表示，中選會在抽籤的前2天突然說他不能選，至今也沒有收到任何補繳資料的通知，「請問國家是這麼治理的嗎？台灣是自由民主的國家，你們中選會今天可以干涉到地方，那是不是以後選舉乾脆都你們說了算，不用選算了？」

游智彬也表示，他因在中國大陸出生，即便回到台灣居住了31年，仍被陸委會、中選會「狼狽為奸」註銷參選資格；無獨有偶，賴也因在大陸出生，縱使沒拿過大陸戶籍，也收到公文說不符參選資格。

游怒批，民進黨對所有在大陸出生的台灣子弟、媳婦，發起全面的進攻及追殺，毫無人道，就像是非洲的落後國家，「選不贏人家，就把人家資格註銷」，用最低級、最落伍的純血統論，來剝奪台灣子弟的參政權，完全是違反憲政、剝奪參政權的惡政。

「我們一群手無寸鐵的老百姓、良民，可以這樣被國家機器、總統賴清德踐踏嗎？被號稱獨立機關的中選會、陸委會踐踏嗎？」游也呼籲，北高行應在明日號次抽籤前，盡快審理假處分案。

陸配 游智彬 戶籍 2026九合一選舉

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