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魏平政偕女兒開記者會 公布彰化縣第一波競選影片

中央社／ 台北22日電

國民黨彰化縣長參選人魏平政及其女兒魏敬倫今天召開記者會，公布彰化縣第一波競選影片。魏平政表示，彰化縣長王惠美8年認真努力，讓彰化有長足的進步，好的施政，必須要有對的人來延續下去，他要讓彰化各方面都能跟六都有一樣的水準。

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國民黨立委洪孟楷、國民黨彰化縣長參選人魏平政及其女兒魏敬倫等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，公布彰化縣第一波競選影片。洪孟楷指出，此次公布的兩支競選影片，分別從不同角度介紹魏平政，讓民眾更認識魏平政的經歷與為人。

魏敬倫指出，魏平政起步較晚，全家總動員擔任分身幫忙跑行程，希望在短時間內讓更多人認識魏平政。過去不管在陸戰或空戰，都是以政見在說明、發表，都沒有好好的介紹魏平政這個人，因此，第一支影片邀請家扶代表、家人以及商場上的重要人士講述他們眼中的魏平政。

魏敬倫表示，魏平政有30多年的傳統產業經驗，也有國際貿易及產業銷售的經歷，同時擔任10多年律師，具備法律專業以及解決問題的能力。

魏敬倫指出，第二支影片則是以女兒的視角寫給爸爸的一封信，想透過影片激勵爸爸的同時，也希望能讓更多人看到不一樣的魏平政。魏敬倫在記者會現場，也起身擁抱魏平政。

魏平政表示，在彰化家扶中心當認養人對他來說是一種日常，從不覺得是可以大書特書的事，但透過其他人的角度，讓他發現做善事是可以感染的，每一件好事、每一件善事，都可以帶動整個社會善良的風氣。

魏平政指出，彰化縣在現任縣長王惠美8年認真努力的執政下有長足的進步，不僅打通東彰快速道路，也把76號快速道路延伸到芳苑，但很多計畫正在實行，卻因民進黨的阻擋，讓王惠美深受委屈。他認為，好的施政，必須要有對的人來延續下去，他要讓彰化在各方面都能跟六都有一樣的水準。

魏平政也表示，雖然在目前的法律規定下，形式上的升格較為困難，但他一定會在實質方面努力，將彰化打造成宜居城市，讓所有的人住在彰化，就好像住在台北、台中、高雄一樣的快樂。

另外，針對立法院通過老人福利修法，中央有條件補助65歲以上健保費，魏平政指出，民進黨彰化縣長參選人、現任立委陳素月同樣提出65歲以上免健保費的政見，但在立院表決老人福利法時居然棄權，呼籲陳素月應說清楚態度，是贊成由中央支出，還是由縣府支出，以及如果當選縣長，是否推動65歲以上免健保費，如果陳素月無法承諾，就由他來做。

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