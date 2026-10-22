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吳秀華提長者照顧五大政見 擬補助65至69歲健保費、敬老金加碼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（左二）與縣長饒慶鈴（右二）及退休長者合影，分享長者照顧五大政見。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（左二）與縣長饒慶鈴（右二）及退休長者合影，分享長者照顧五大政見。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天提出長者照顧五大政見，包括補助65至69歲長者健保費、擴大敬老卡使用範圍、分階段補助帶狀疱疹疫苗、提高高齡長者重陽敬老金，以及加速長照資源布建。她表示，部分政策將視財政狀況逐步推動，希望減輕長者生活支出與家庭照顧負擔。

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現場邀請公教退休人員協會理事長陳瑞隆、仁愛長青氣功協會理事長吳當等貴賓出席，分享長輩退休生活、健康運動及日常照顧經驗，交流長者實際需求。

吳秀華指出，台東目前已實施70歲以上長者健保費補助，她希望未來在財政允許下，將補助年齡向下延伸至65歲，全面補助65至69歲長者健保費，減輕家庭固定支出，讓年輕世代少一點負擔。

敬老卡方面，吳秀華表示，目前每月提供1500點，現階段主要用於交通服務，未來將逐年評估擴大使用範圍，包括就醫及部分生活支出，讓敬老卡不只看得到，也能在日常生活中發揮實際效益。

針對帶狀疱疹疫苗補助，她指出，縣府目前已放寬部分補助對象，涵蓋中低收入戶及部分慢性病長者，未來希望採分階段方式，逐步擴大至65歲以上長者，降低疫苗接種的經濟負擔。

重陽敬老金部分，吳秀華表示，今年縣府已將敬老金由每人500元提高至2000元，未來希望以2000元為基礎，在財政允許下再提高高齡長者的補助。其中，90至99歲長者擬由目前2500元提高至6000元，百歲以上長者則提高至2萬元。

長照服務方面，吳秀華表示，台東目前已有多處長照設施進行布建，未來將加快推動速度，強化醫療、機構照顧、家庭支持及社區關懷等服務，讓長者能獲得更適切的照顧，也減輕家屬長期照護壓力。

吳秀華表示，長者照顧是未來施政的重要工作，希望透過健保補助、敬老福利、疫苗接種及長照服務等措施，逐步完善台東高齡照顧體系，讓長輩生活更安心，也減輕年輕世代的照顧負擔。

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