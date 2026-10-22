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沈伯洋談股市與停班課脫鉤 蔣萬安競辦嗆：搞錯權責「出洋相」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）推出競選雙周刊「順報」第二期，聚焦兒童與親子政策。沈伯洋上午親自前往捷運南京復興站派報。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）推出競選雙周刊「順報」第二期，聚焦兒童與親子政策。沈伯洋上午親自前往捷運南京復興站派報。記者林伯東／攝影

強烈颱風薔琵持續接近台灣，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到颱風假，認為北市較複雜，因為是金融重鎮有股市，要不要個別設標準。針對沈伯洋談股市與停班課脫鉤，蔣萬安競辦批評是搞錯權責，沈伯洋再出洋相。

2026九合一選舉

蔣萬安競辦發言人楊沛緰表示，股市因天然災害休市，是依證交所規定辦理，並非台北市政府自行訂定。沈伯洋身為立法委員，若認為制度應調整，就應向金管會及證交所提出主張，「立委職權就在手上，卻把問題丟向市府。沈委員要選市長，連權責都不懂？」

楊沛緰指出，證交所公布的「天然災害停止上班之處理」明定，台北市全體公教機關全日或上午停止上班，集中交易市場全日休市；若下午停止上班，集中交易市場不休市，但收盤後其他交易停止。市府負責依氣象資訊及災害風險判斷停班停課，金融市場則依相關規則運作。「規定公開可查，沈委員沒做功課，顯露出對現行政策的不熟悉，再次出了洋相」。

楊沛緰說，若停班後維持交易，銀行、券商人員如何安全出勤？遠端作業能涵蓋哪些業務？交通中斷、系統異常時如何應變？她說，脫鉤不是不能討論，但金融從業人員的人身安全，不能被一句「值得討論」輕輕帶過。若人員必須冒著強風豪雨出勤，途中發生危險，誰來負責？沈委員只拋問題，卻把風險留給第一線。

楊沛緰表示，沈伯洋身為立法委員，現在就能透過質詢等方式，促請金融主管機關檢討制度，不必等到選上市長。沈伯洋不向權責機關提出要求，卻把問題指向台北市？究竟是要解決問題，還是只為選舉製造話題？

沈伯洋 蔣萬安 停班 2026九合一選舉 台北市選舉

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