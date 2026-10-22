信民民調北市小草轉投沈伯洋 黃國昌:曹興誠出資民調沒必要花時間分析

民眾黨主席黃國昌今天與李四川發言人江怡臻合體舉辦記者會，被問及與李四川是否會有更緊密的合作及是否會與蔣萬安進一步合作。黃國昌說，民眾黨及他個人立場就是全力支持李四川，同時也與羅智強保持密切聯繫，尊重蔣萬安團隊的安排跟節奏。

民眾黨主席黃國昌今天與李四川競總發言人、國民黨新北市議員江怡臻舉辦記者會，指控蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能，獲台企銀創投及國發基金4千多萬投資，但現在虧損近3000萬元，黃國昌痛批這是臭不可聞的弊案，要求蘇巧慧說清楚。

媒體詢問後續民眾黨在新北市與李四川團隊是否會有更緊密的實質合作，另外面對台北沈伯洋的洋流聲勢，民眾黨是否會規劃與蔣市長團隊合作？

黃國昌說，這次新北市長的選舉，民眾黨及他個人的立場就是全力支持李四川。黃盛讚川伯是一個真正溫暖的人、工程師。李四川從台北市走到新北市，幾乎每一個區域甚至每一里，全部都有他的政績，長期為這座城市長久奉獻、從基層公務員開始打拚，幫新北市做事、建設，幫新北市民增強幸福感。

至於未來跟台北市長蔣萬安團隊的合作，黃國昌表示，因為立委羅智強接了萬安市長的競選總幹事，最近幾天羅智強有跟他保持密切聯繫，會尊重蔣萬安市長團隊的安排跟節奏。

關於信民協會公布台北市長民調，沈伯洋支持度50.3%領先蔣萬安的33.3%，其中民眾黨支持者19.0%投沈，黃國昌被問及如何解讀白營支持者的變化？黃國昌直言，信民協會就是曹興誠出資贊助的，去年信民協會民調說會罷免掉10席，保守估計6到7席立委，但公信力到底準不準，看過往的紀錄就好了，完全沒有必要花時間去分析他們做出來的東西啊，根本是在浪費自己的時間。

台灣前進陣線今天上午至民眾黨中央黨部前踢館，批評民眾黨背叛年輕世代。黃國昌說，老人福利法修正通過以後，民進黨散播的謠言被一次又一次狠狠地打臉。到目前為止衛福部部長石崇良還無法解釋，為何65歲以上的長者由中央幫他們繳納健保費，年輕人每個月要多繳3000元？

黃國昌痛批，這麼簡單的邏輯，這麼簡單的數學，民進黨從上到下鋪天蓋地繼續散播謠言。還派一些小綠團體跑來找民眾黨叫囂，黃國昌批賴清德不要自己躲起來，叫一些小綠團體在那邊叫囂，要求賴清德出來公開辯論，他隨時奉陪。

江怡臻也補充，第一線長者對於這件事情都是非常歡迎，也認為我們在做正確的事情，年輕世代也並沒有反映說被剝奪了，因為這些都是謠言。要求新北市長參選人蘇巧慧正面回應到底贊不贊成這個法案。