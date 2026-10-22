快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

信民民調北市小草轉投沈伯洋 黃國昌:曹興誠出資民調沒必要花時間分析

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
黃國昌表示曹興誠出資的信民民調沒必要花時間分析，根本是浪費自己的時間。記者黃子騰／攝影
黃國昌表示曹興誠出資的信民民調沒必要花時間分析，根本是浪費自己的時間。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌今天與李四川發言人江怡臻合體舉辦記者會，被問及與李四川是否會有更緊密的合作及是否會與蔣萬安進一步合作。黃國昌說，民眾黨及他個人立場就是全力支持李四川，同時也與羅智強保持密切聯繫，尊重蔣萬安團隊的安排跟節奏。

2026九合一選舉

民眾黨主席黃國昌今天與李四川競總發言人、國民黨新北市議員江怡臻舉辦記者會，指控蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能，獲台企銀創投及國發基金4千多萬投資，但現在虧損近3000萬元，黃國昌痛批這是臭不可聞的弊案，要求蘇巧慧說清楚。

媒體詢問後續民眾黨在新北市與李四川團隊是否會有更緊密的實質合作，另外面對台北沈伯洋的洋流聲勢，民眾黨是否會規劃與蔣市長團隊合作？

黃國昌說，這次新北市長的選舉，民眾黨及他個人的立場就是全力支持李四川。黃盛讚川伯是一個真正溫暖的人、工程師。李四川從台北市走到新北市，幾乎每一個區域甚至每一里，全部都有他的政績，長期為這座城市長久奉獻、從基層公務員開始打拚，幫新北市做事、建設，幫新北市民增強幸福感。

至於未來跟台北市長蔣萬安團隊的合作，黃國昌表示，因為立委羅智強接了萬安市長的競選總幹事，最近幾天羅智強有跟他保持密切聯繫，會尊重蔣萬安市長團隊的安排跟節奏。

關於信民協會公布台北市長民調，沈伯洋支持度50.3%領先蔣萬安的33.3%，其中民眾黨支持者19.0%投沈，黃國昌被問及如何解讀白營支持者的變化？黃國昌直言，信民協會就是曹興誠出資贊助的，去年信民協會民調說會罷免掉10席，保守估計6到7席立委，但公信力到底準不準，看過往的紀錄就好了，完全沒有必要花時間去分析他們做出來的東西啊，根本是在浪費自己的時間。

台灣前進陣線今天上午至民眾黨中央黨部前踢館，批評民眾黨背叛年輕世代。黃國昌說，老人福利法修正通過以後，民進黨散播的謠言被一次又一次狠狠地打臉。到目前為止衛福部部長石崇良還無法解釋，為何65歲以上的長者由中央幫他們繳納健保費，年輕人每個月要多繳3000元？

黃國昌痛批，這麼簡單的邏輯，這麼簡單的數學，民進黨從上到下鋪天蓋地繼續散播謠言。還派一些小綠團體跑來找民眾黨叫囂，黃國昌批賴清德不要自己躲起來，叫一些小綠團體在那邊叫囂，要求賴清德出來公開辯論，他隨時奉陪。

江怡臻也補充，第一線長者對於這件事情都是非常歡迎，也認為我們在做正確的事情，年輕世代也並沒有反映說被剝奪了，因為這些都是謠言。要求新北市長參選人蘇巧慧正面回應到底贊不贊成這個法案。

黃國昌 小草 曹興誠 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃國昌偕江怡臻、陳怡君砲轟蘇巧慧 痛批曠世智能是臭不可聞的弊案

黃逸豪疑遭跨境鎮壓 黃國昌：中共惡行不應被容忍

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

力挺蔣萬安與李四川「做自己」 朱立倫：台灣需要實實在在做事的人

相關新聞

沈伯洋談股市與停班課脫鉤 蔣萬安競辦嗆：搞錯權責「出洋相」

強烈颱風薔琵持續接近台灣，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到颱風假，認為北市較複雜，因為是金融重鎮有股市，要不要個別設標準。針對沈伯洋談股市與停班課脫鉤，蔣萬安競辦批評是搞錯權責，沈伯洋再出洋相。

沈伯洋質疑留言牆「洋流」惹議 蔡詩萍反擊：想選市長要懂行政中立

阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋流」貼紙。台北市文化局要求撤下引起爭議。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪認為，市府此舉對法規可能有所誤會。文化局長蔡詩萍則回，若要選市長，應該要知道行政中立原則。

傳地下賭盤看好對手 李四川提8年前侯友宜勝選經驗反擊

選戰倒數38天，新北市長選戰激戰，「鏡週刊」報導傳出新北市最新地下賭盤，已從過去看好李四川獲勝，如今變成看好蘇巧慧贏3萬票，李四川上午受訪表示，誰能提出最好的願景及政見為新北市打拚，他認為市民心中都有一把尺，更舉侯友宜8年前的經驗，最終結果證明侯市長贏了近30萬票。

住盟：蔣萬安允優先盤點推7041戶社宅 沈伯洋未提具體戶數

今年九合一地方選戰進入最後衝刺階段。社會住宅推動聯盟今開記者會，詢問六都市長參選人對地方社宅推動態度及政見，並根據回應歸納出，多元取得土地是共識、社宅應結合托育長照及憂慮中央補助縮減，其中台南市長藍綠參選人謝龍介、陳亭妃及民進黨台中市長參選人何欣純未回應列紅燈。住盟也呼籲，中央維持13萬戶直接興建社宅、修法強化社宅回饋機制及維持非自償補助與利息補貼。

「代母出征」參選資格遭撤 陸配之子傻眼：奶還沒斷就在台設籍

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤定23日登場，陸配鄧萬華之子賴汶佑、新黨北市議員候選人游智彬均因「未繳交喪失大陸戶籍證明」遭撤銷參選資格，2人日前向台北高等行政法院聲請假處分，請求保全登記參選資格。賴、游今赴法院召開記者會受訪，請求法院盡快評議作出裁定。

吳秀華提長者照顧五大政見 擬補助65至69歲健保費、敬老金加碼

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華今天提出長者照顧五大政見，包括補助65至69歲長者健保費、擴大敬老卡使用範圍、分階段補助帶狀疱疹疫苗、提高高齡長者重陽敬老金，以及加速長照資源布建。她表示，部分政策將視財政狀況逐步推動，希望減輕長者生活支出與家庭照顧負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。