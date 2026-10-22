朱立倫談民調 喊話選民11月28日投票催票才是關鍵

中國國民黨前主席朱立倫今天表示，不管外界民意調查如何，台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長張善政都是做實事的人，提出政績爭取選民出來投票，才是最好的民調。

朱立倫、李四川與桃園市議員凌濤今天在李四川競選總部參加國民黨新北市議員參選人鄧凱勛「AI行動總部」成立典禮；推薦鄧凱勛是年輕有戰鬥力的參選人，希望有機會進入新北市議會。

前國民黨主席朱立倫卸任黨職後，常以「總教練」自居來形容自己在黨內與選戰中的角色定位，他接受聯訪時被問到近日蔣萬安的民意調查落後對手議題時表示，蔣萬安應該做自己「回到原來的蔣萬安」，讓大家認識4年來為台北市政努力做出成績的蔣萬安，看到年輕、有活力、有願景的真正蔣萬安。

朱立倫說，唯有如此才可以化解一時的網路謠言，他說，桃園市長張善政是「永遠做自己的市長」，李四川也是做實事的人，民眾會思考、抉擇台灣是需要會做事的人，或耍嘴皮子，以網路獲得選票的的人。

記者詢問，「洋流」是否會影響雙北的選情，朱立倫表示，現在民調專家們都碰到最大的挑戰，當某一方都沉默、不表達時，做出來的樣本到底有多大的偏誤。他說，不止雙北，台灣有明顯的「沉默螺旋」現象，將導致民意調查樣本的偏誤，最好的民調就是11月28日出來投票。

朱立倫並且以他自己的2014年新北市長選舉為例，當時他的封關民調是領先28%，但開票結果僅以1%的些微差距險勝，讓他記憶深刻，應該是票率低的因素，因此，選舉催票很重要。他希望每一位真正愛新北、真正支持李四川、希望新北市是由做事、做城市的人來帶領，並能讓新北未來有AI科技廊道與重大建設的市民，大家都要站出來投票。