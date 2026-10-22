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竹北垃圾車改深色夜晚成「隱形殺手」藍批鄭朝方：為美學犧牲安全

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長選情白熱化，國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯批民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方為追求城市美學犧牲道路安全，將竹北垃圾車改採深色塗裝。圖／取自黃郁雯臉書
新竹縣長選情白熱化，國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯批民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方為追求城市美學犧牲道路安全，將竹北垃圾車改採深色塗裝。圖／取自黃郁雯臉書

新竹縣長選情白熱化，國民黨竹北市民代表參選人黃郁雯批民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方為追求城市美學犧牲道路安全，將竹北垃圾車改採深色塗裝，夜間恐淪為隱形殺手，更增加公所預算負擔，直呼：「大改色鬧劇該醒醒了！」對此，竹北市公所無回應。

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黃郁雯指出，竹北夜色中，穿梭收運的清潔車採用深色系塗裝，凸顯鄭朝方在竹北市治理上的嚴重盲點，為追求外觀「城市美學」，卻犧牲夜間作業最核心底線，也就是市民與清潔隊員的道路安全。

「美學凌駕公共安全，讓夜間垃圾車淪為隱形殺手」，黃郁雯指出，清潔車在傍晚或夜間進行收運作業，正是道路視線最昏暗、用路風險最高的時刻，高辨識度是救命防線，過往清潔車採用高明度黃色，是基於視覺人因與交通安全，利用高對比在暗夜提供最強警示，守護用路人與清潔隊員安全。

黃郁雯批評，在鄭朝方的美學包裝下，垃圾車被改為深色系，無疑為機車族與長者埋下用路安全隱患，質疑為何要讓「美學」凌駕公共安全。她也將矛頭指向「強行塗裝的竹北CIS美學」，批評這項非必要的全面大改色，也成為後續須花錢善後的禍首。

黃郁雯指出，過去十年（2016年至2023年）清潔車隊營運期間，公所年度維修項目長年單純分為「機具零件維修」與「輪胎維修」。但鄭朝方強行推動全面改色後，2025年「自治史上首度」出現獨立的「車體防鏽與維護案」。

黃郁雯表示，2024年度鄭朝方推動車體外觀改版，年度維修保養決標金額為400萬元，案號1123300740，甚至出現同額的「後續擴充」400萬元，案號1133300931-1，二者合計800萬元。

黃郁雯指出，2025年度竹北市公所首度出現獨立的「車體防鏽與維護案」，案號H1140203，公所更將其分拆為兩筆高額標案，合計達405萬元。

「以美學做包裝前，請先將安全放在首位」，黃郁雯說，竹北市清潔車的「改色鬧劇」證明，鄭朝方推動的「美學革命」，不僅在安全性上打了折扣，讓夜間用路風險激增，在財政上也增加公所負擔。

黃郁雯最後呼籲「回歸理性市政」，直言「市民要的是平安生活，不是表面工程！」她並稱，很多民眾陳情垃圾車很危險，也有許多人私下陳情請她務必反映，要求市府重新檢視相關政策。

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