謝龍介推婚育宅搶青年票 陳亭妃提凍卵補助、臨托打造安心生育環境

國民黨台南市長參選人謝龍介提出婚育宅政策，主張以每坪15萬元的營建成本價提供住宅，並鎖定南科周邊規畫科技婚育宅，力拚四年任內推出6000至10000戶，降低青年購屋與育兒負擔；對此台南市長參選人陳亭妃表示，少子化是國安問題，全國都面臨少子化的情況，她認為，應該更了解大家不願意生小孩的原因，並不只是房子的問題，而是這個社會、這塊土地，有沒有讓年輕人感到安心。

她指出，自己提出的是凍卵補助等軟性政策。很多年輕女性告訴她，希望在經濟條件比較健全的時候再生小孩，不希望小朋友出生後，好像沒有未來、沒有依靠。但是，女性生育健康的時間相對較短，當她們真正想生小孩時，可能已經沒有辦法達到原本的期待。

因此，她希望透過凍卵補助，鼓勵女性在生育規畫上有更多選擇，讓她們想生小孩的時候，能有健康的卵子可以使用。她認為，這也是對女性的一種關心。

陳亭妃說，很多年輕媽媽不敢生小孩，是因為她們努力工作的同時，也擔心沒有足夠的時間照顧孩子，害怕無法完整照顧小朋友。

因此，她也提出臨時托育中心的構想，讓年輕父母如果晚上想放鬆一下，享受兩個人的生活，不必擔心沒有人照顧小孩；如果周六、周日沒有爸爸媽媽可以幫忙照顧，也能有托育環境可以使用。

她認為，這些支持措施都應該建立，而不是只討論是不是房子的問題。從目前的情況來看，她觀察到，所得越高的年輕男女，願意生育的想法似乎也越來越少。

陳亭妃表示，少子化政策應該從年輕人的擔心與害怕著手，打造安全、安心的成長環境，讓年輕人對未來有依靠，也更有意願生育。