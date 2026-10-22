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社子島阿嬤遭控領錢臨演今告誹謗 林杏兒：無懼司法施壓

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
社子島自救會發言人李華萍（左）等人今陪社子島居民洪姓婦人（中）赴士林地檢署，按鈴提告國民黨北市議員林杏兒及匿名粉專涉誹謗。圖／社子島自救會提供
社子島自救會發言人李華萍（左）等人今陪社子島居民洪姓婦人（中）赴士林地檢署，按鈴提告國民黨北市議員林杏兒及匿名粉專涉誹謗。圖／社子島自救會提供

北市社子島一名洪姓婦人日前向民進黨市長參選人沈伯洋下跪陳情，遭國民黨北市議員林杏兒質疑是領錢臨演，引發輿論熱議，林事後發聲道歉。社子島自救會今陪洪婦赴士林地檢署，按鈴提告林及匿名粉專涉誹謗；林杏兒說，無懼司法施壓，拒絕政治操作消費長輩。

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社子島自救會發言人李華萍說，政治人物可有不同立場，也可批評政策，但不能在缺乏事實根據的情況下，任意影射、傷害他人的名譽，網路更不是可任意造謠、抹黑別人的地方。

李華萍指出，阿嬤不是最近才出現，她2019年就與自救會一起上街陳情、開記者會，希望政府能聽見居民的心聲，正視社子島長期存在的不公；卻因一次陳情遭質疑與網路攻擊，甚至被抹黑成收錢演戲的人，讓人難以接受。

社子島洪姓婦人表示，她70幾歲，出生就在社子島，也否認自己是演員、拿3000元、住三峽。她已對很多市長沒信心了，也點名前市長柯文哲騙她，自己不要求什麼，有一間房子可住就好，她有土地，但若徵收，她沒房子也沒土地。

婦人還原陳情過程，她不知道為什麼有那個動作，因為自己很矮，看不到沈伯洋，就站在旁邊，結果轉過來沈伯洋在面前就跪下去。她直呼這10年痛苦不知道怎麼講，真的受不了，還有人稱她拿錢，「誰拿錢給我？我也不缺錢，我不是為了那3000元，現在3000元能買什麼？就要買我的心哦？我是為了社子島，又不是為了我自己。」

林杏兒回應，她充分尊重任何團體尋求司法途徑的權利，但她毫無所懼，支持社子島加速開發、還給在地鄉親犧牲數十年的歷史公道，是她就任以來始終如一、絕不動搖的堅定立場。她也嚴正奉勸這起事件背後的各方政治勢力與有心人士，「請立刻停止利用一位長輩，進行最惡劣的政治鬥爭與司法操作。」

林杏兒說，連日來，社子島自救會不斷借題發揮、大肆炒作新聞。按一般法理與常理，當事人若自認權益受損，理應由其自身提出救濟，如今卻是由長年反對開發的特定團體代為敲鑼打鼓、興訟操作。

她指出，這不禁令廣大市民與社子居民高度質疑，相關團體是否純粹企圖藉由消費長輩來博取政治聲量，以極少數人的特定立場甚至背後集團的利益，強行踐踏社子島絕大多數居民期盼改變的民意與未來？

林杏兒強調，社子島鄉親已經等得太久，地方發展更經不起任何有心人士一再拖延與阻撓。任何司法的威嚇與政治的抹黑，都動搖不了她為地方爭取建設的決心。她將繼續堅定與廣大社子島居民站在一起，強力監督市府落實各項拆遷補償與安置配套，全力推動社子島大步向前。 

社子島自救會今天上午陪同社子島居民洪姓婦人赴士林地檢署，舉行「林杏兒議員及匿名粉專涉案誹謗 社子島自救會赴士林地檢署遞交刑事告訴狀」記者會。圖／社子島自救會提供
社子島自救會今天上午陪同社子島居民洪姓婦人赴士林地檢署，舉行「林杏兒議員及匿名粉專涉案誹謗 社子島自救會赴士林地檢署遞交刑事告訴狀」記者會。圖／社子島自救會提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋上周到社子島參與宮廟活動，社子島居民洪姓婦人當場下跪陳情。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋上周到社子島參與宮廟活動，社子島居民洪姓婦人當場下跪陳情。聯合報系資料照

社子島 林杏兒 阿嬤 2026九合一選舉 台北市選舉

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