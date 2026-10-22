力挺蔣萬安與李四川「做自己」 朱立倫：台灣需要實實在在做事的人

近日台北市長蔣萬安接受專訪，卻遭綠營強烈抨擊，國民黨前主席朱立倫表示，他覺得蔣萬安表現很棒，已開始做他自己，脫掉原來的包袱做自己，回到原來的蔣萬安，一定可讓所有選民看到過去四年真正為台北市做事的蔣萬安市長，也看到大家覺得年輕有為的市長；蔣萬安是一個非常有活力，非常有願景的未來明日之星。

朱立倫今天到李四川競選總部出席市議員參選人鄧凱勛AI競選總部成立，除為李四川加油也為鄧凱勛拉抬聲勢，面對媒體詢問蔣萬安近日接受專訪，朱立倫說，他覺得用這樣的方式，絕對可逐漸化解網路攻擊或謠言，在最後選戰不到40天，做你自己是最好的表現。

朱立倫說，張善政市長最讓大家喜歡的是永遠做自己，永遠做他自己，所以有人也把李四川是張善政2.0，那張善政也說自己是李四川2.0，反正就是都做自己，就是一個會做事的人，實實在在的讓民眾覺得台灣是需要做事的人，還是只是耍耍嘴皮，或透過網路攻擊就可贏得選票，他覺得這是一個選擇。

另媒體詢問鄧凱勛在板橋選議員，剛好是立委葉元之過去的空缺，是否也是一種傳承？

朱立倫回應，我們希望年輕世代不斷有新人出來，鄧凱勛很年輕有戰鬥力及行動力，跟8年前的葉元之當年來參選市議員很像，就是沒任何資源沒任何奧援下，能夠創造出一片天，凱旋從凱帥曬得這麼黑，表示認真努力，腳踏實地一步一腳印得到板橋市民認同，期許他繼續加油最後高票當選，在議會扮演最好的民意代表。