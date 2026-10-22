北市長最新民調沈伯洋領先蔣萬安 賴士葆：藍營焦慮但票開得出來

台北市長選戰升溫，今日公布最新民調顯示，42.8%台北市民表示支持參選人沈伯洋、39.0%支持現任市長蔣萬安。對此，國民黨立委賴士葆說，民調都是參考，這波民調操作下來，藍營普遍緊張、焦慮，但以他的選區而言，票一定開得出來。

「震傳媒」今公布震傳媒出資、委託山水民意公司執行的民調結果，在6名台北市市長參選人中，42.8%台北市民表示支持沈伯洋、39.0%支持蔣萬安，投票率有90.1%台北市民表示會去投票，8.1%不會投票。

賴士葆說，對於民調都是參考，要更加努力。之前沈伯洋領先蔣萬安17個百分點的民調出爐後，藍營支持者普遍憤怒，不相信這樣的民調。

賴士葆表示，今日出爐民調是沈伯洋贏蔣萬安約3個百分點，這波民調操作下來，藍營普遍緊張、焦慮。但以他的選區而言，他走訪基層，遇到的人都說「放心，我一定去投票」、「票一定開得出來」。