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基北桃市長要選連任、被問分享撇步？侯友宜：用政績讓人民看見努力
基北北桃合作交流平台第4次市長會議今天在桃園會展中心舉辦，除新北市長侯友宜，基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都要爭取連任，被問及有無「撇步」要分享，侯友宜表示，用政績讓人民看見他們的努力，這才是最重要的一環。
侯友宜表示，北北基桃可以說是展現大家合作、政績讓大家能夠看得見，目前為止，154件的案子大部份都已經完成，只剩下55個沒有完成，政績才是最重要、人民在乎的事情，以他在新北市這麼多年跟大家合作的經驗，唯有用政績展現出對人民的回饋、感謝，更重要也要規畫未來的政策，讓人民看到未來的機會跟希望，所以用政績讓人民看見他們的努力，這才是最重要的一環。
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