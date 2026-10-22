黃國昌偕江怡臻、陳怡君砲轟蘇巧慧 痛批曠世智能是臭不可聞的弊案

民眾黨主席黃國昌今天與市議員參選人陳怡君、李四川競總發言人江怡臻舉辦記者會、質疑蘇巧慧妹妹蘇巧純曠世智能獲政府投資及補助涉及利益迴避，黃國昌痛批這是「臭不可聞的弊案」，把國家的錢當成是自己的錢，要求蘇貞昌蘇巧慧出面說明。

民眾黨今天上午舉辦「國家的就是蘇家的 違法濫權用力搬錢」記者會，主席黃國昌表示，民眾黨今年6月已向監察院檢舉，指經濟部商業發展署2024年補助曠世智能120萬元，但公司董事蘇巧純是蘇巧慧的妹妹，未依公職人員利益衝突迴避法規定揭露親屬關係。黃國昌批評，監察院抱持包庇到底的心態，至今未積極追究責任，看到綠營的權貴膝蓋就軟，民眾黨不會因為民進黨的包庇或蘇貞昌、蘇巧慧的閃躲而停止追查。

黃國昌質疑，蘇貞昌2019年擔任行政院長後，強勢介入公股銀行的行庫的人事，也就是九大公股行庫的董總。黃國昌說當年他揭發慶富獵雷艦弊案時，發現扮演關鍵角色的正是廖燦昌，廖燦昌因為慶富獵雷艦弊案被當時的總理賴清德撤換下台。但是廖燦昌後來到跟蘇貞昌關係密切的寶佳集團擔任顧問，在蘇貞昌回任行政院長時，又讓他繼續當第一銀行（第一金控）的董事長。

黃國昌說當時他在立院批判此事並質問當時的財政部部長蘇建榮，但蘇建榮只說：「我有適當表達我的意見，因為這是蘇貞昌拍板。」結果蘇貞昌說：「用人唯才是唯一的考量。後來潤寅的詐貸案、遠航的詐貸案像滾雪球一樣接連發生，裡面都有廖燦昌的名字，黃國昌痛批：「這是哪門子的用人唯才？」

黃國昌表示，2021年3月蘇貞昌撤換配合度不高的前台企銀董事長黃博怡，台企銀隨即於2022年投資曠世智能2080萬元，國發基金同年也投資1999萬9000元，2筆合計約4080萬元。黃國昌質疑，曠世智能2018年成立時資本額僅9萬元，蘇巧純2021年成為董事，2022年持股增至約499萬股，持股比例約27.73%，但卻將每股金額調整為0.5元，但台企銀及國發基金卻以每股13元購入股份，合計持股僅有17.44%。這是把國家當盤子、納稅人當盤子，蘇家發大財。

黃國昌接著指出，曠世智能平台於2022年遭詐騙集團利用，相關案件同年10月起訴。依公司提供政府的每股3.8元估值計算，國發基金及台企銀持股價值合計約1193萬元，較原始投資金額虧損近3000萬元，政府賠慘了，納稅人血本無歸，但是蘇巧純還是賺，因為她1股只花了0.5元，所以即使現在剩下3.8元還是賺，唯一的盤子是中華民國政府及台灣的納稅人。黃國昌痛批，這到底是天使創投還是紓困基金？還是根本就是赤裸裸的利益輸送？

江怡臻表示，有意參選新北市長的蘇巧慧，應向全體404萬新北市民說明，新北市民絕對不允許有國庫通家庫的事情發生。江怡臻指出，依經濟部公開資料，蘇巧純先前創立的二三無限整合行銷公司與曠世智能登記地址相同；蘇貞昌創辦的超越文教基金會、蘇巧純的二三設計公司也都位於同一棟大樓。

江怡臻說，經濟部商工登記資料顯示，蘇巧純是曠世智能董事、持股近500萬股，也是公司第二大股東。對於這樣的重大弊案，蘇巧慧受訪時只有不斷地跳針說她妹妹不是曠視智能公司的負責人。但依據公司法第8條的明文規定，股份有限公司的董事就是負責人。江怡臻痛批，律師出身的蘇巧慧還是立法委員，到底是不懂法律還是太懂法律故意在說謊。要求蘇巧慧說清楚講明白，給社會大眾一個交代，不要再逃避。

參選新北中和區市議員的陳怡君表示，自5月起已多次召開記者會，揭露蘇巧慧他們對國家資源的掠奪，但蘇巧慧從來都沒有正面回應，6月向監察院檢舉，9月7日再赴北檢告發。直到日前財政委員會質詢，才發現投資曠世智能的不只有國發基金，還包括台企銀，政府投資合計逾4000萬元。

陳怡君質疑，蘇巧慧還在亂扯說妹妹不是負責人，且公職人員利益衝突迴避法應該揭露的關係文件到現在拿不出來，到底是不敢拿出來還是根本就沒有，如果沒有文件就是明確違法。國家的錢一直轉到蘇家口袋，這都是蘇貞昌時任行政院長、蘇巧慧當立委時的事，就是爸爸給補助女兒賺大錢的最佳案例。

陳怡君痛批蘇巧慧沒有資格擔任新北市長，嚴正要求蘇巧慧出來公開辯論，不要躲在團隊後面。

李四川競總發言人江怡臻要求蘇巧慧說清楚講明白，給社會大眾一個交代，不要再逃避。記者黃子騰／攝影

黃國昌揭露曠世智能資本。圖／民眾黨提供

江怡臻指出，蘇巧純先前創立的二三無限整合行銷公司與曠世智能登記地址相同；蘇貞昌超越文教基金會、蘇巧純二三設計公司也都位於同一棟大樓。圖／民眾黨提供

黃國昌痛批蘇家讓國家虧損3千萬。圖／民眾黨提供

黃國昌痛批這是臭不可聞的弊案。記者黃子騰／攝影