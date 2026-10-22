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「我在台南有個家」謝龍介推AI競選MV 搭配婚育宅搶攻青年票

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介昨晚拋出「你生孩子，我供房子」婚育宅政策，今則曝光首支競選MV〈我在台南有個家〉，引起關注。圖／取自謝龍介競選MV
國民黨台南市長參選人謝龍介昨晚拋出「你生孩子，我供房子」婚育宅政策，今則曝光首支競選MV〈我在台南有個家〉，引起關注。圖／取自謝龍介競選MV

2026年選舉倒入邁入37天，國民黨台南市長參選人謝龍介昨晚拋出「你生孩子，我供房子」婚育宅政策，今則曝光首支競選MV〈我在台南有個家〉，內容唱出年輕人面對高房價的心聲，盼讓北漂青年有機會返鄉安家，競選歌曲一曝光也吸引不少關注。

2026九合一選舉

謝龍介表示，競選MV出自競選團隊構想，運用AI製作，希望透過音樂，讓更多人認識「你生孩子，我供房子」政策，該影片也串起4年來與市民互動的點滴，呈現持續了解台南問題、提出解方的歷程，也回應對手質疑他不了解台南的說法。

他說，婚育宅規畫每坪15萬元，生一胎可購買25坪兩房、總價375萬元，免自備款，由政府擔保貸款，分30年償還，盼每月負擔低於租屋；生兩胎換三房、三胎換四房，換屋時由市府原價收回原屋，再提供較大房型，將育兒與住宅支持結合，讓青年從「我不是不想留下」，走向「終於能安心留下」。

謝龍介強調，歌詞中寫著「根在這裡，心在這裡，卻被房價一步一步推開。」描繪青年對家鄉的眷戀與成家壓力，但也寫到「在台南，安心成家」，會如同歌詞所寫，讓年輕人能留在這片土地，讓在外打拚的遊子，有機會回到家鄉，築起自己的家，MV已在平台推出https://youtu.be/a0MiibllUOM，後續也將推出其他MV。

謝龍介 台南 青年 2026九合一選舉 台南市選舉

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