高雄長照需求逾11萬人 柯志恩直擊第一線盼升級樂齡友善

高雄市長照需求人口超過11萬人，國民黨市長參選人柯志恩參訪護理之家後提出「樂齡友善」全方位升級政見。柯表示，政府必須全面檢討長照3.0政策落差、解決床位與人力荒，以及導入更多科技與資源、減輕家庭照顧重擔。她希望擴大長照專車、提升偏鄉「幸福小黃」普及率，並增加敬老卡點數至每月1千點，鼓勵長輩多參與社區活動。

高雄65歲以上長輩突破57萬人，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨拜訪「泰康護理之家」，與安康長照集團董事長楊崧右對話與交流。

楊崧右指出，中壯年族群常面臨照顧長輩的身心俱疲，對「住宿型機構」有著高度且迫切的需求。現行政策與民間實務需求存在明顯落差，機構申請審查程序動輒耗時兩年半至四年半，審查成本過高，導致床位嚴重不足、部分BOT案乏人問津。

此外，人力荒問題也讓長照機構很頭痛。楊崧右說，主管機關無預警稽查常因夜班護理人力不足、照護比受限而開罰，但主管機關要求足夠人力，卻從不問人力從哪裡來，業者陷入「有照卻不願做、根本找不到人」的困境。

柯志恩表示，長照必須專款專用、擴大充實長照人力，並確保城鄉資源均衡，從根本解決日照、巷弄長照站及機構的人力與量能不足問題。

柯志恩說，除推動長照、醫療、社區三合一老人住宅外，她也提出針對重度失能者編列1億元預算補助爬梯機，解決上下樓梯困境；針對雙老或一老一殘家庭，提供免費或補助設置AI輔具，用科技守護居家安全。更要擴大長照專車、提升「幸福小黃」普及率照顧偏鄉，並增加敬老卡點數至每月1千點及擴大使用範圍，鼓勵長輩參與社區活動。

柯志恩強調，必須從法規、人力、財政支援到科技應用全面升級社會安全網，才能讓高雄每一位長者在下半生獲得最安穩的庇護。