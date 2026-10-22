盧秀燕：台中台北進入防災模式 競選活動暫不奉陪

颱風薔琵逼近，台中市長盧秀燕今天表示，台中市、台北市進入防災模式，這幾天以防颱優先，競選及輔選活動，暫不奉陪。

中央氣象署21日深夜發布颱風薔琵海上颱風警報，最快22日中午前後發陸警。台中市今天上午明顯感受風勢轉強。

盧秀燕今天上午出席清水地政事務所辦公大樓暨清水區10-29-1計畫道路開工典禮。她會後接受媒體聯訪表示，此次的颱風風大雨大。台中市、台北市通通進入防災的模式。這幾天以防颱優先、全心防災。很多的競選、輔選活動，暫不奉陪。

盧秀燕提到，因為颱風的速度有加快，台中市政府今天中午就會召開全府的防災預備會議，有些局處會根據中央氣象署的資料，先召開三級應變。選舉投票日倒數，很多街頭看板、街頭宣傳車等，呼籲參選人要進行加固工作，避免因颱風影響到路人。

有媒體問，蔣萬安日前提到一定會將接下來4年任期做完。盧秀燕肯定他的魄力跟承諾。她說，蔣萬安一旦競選連任成功，未來4年他會做好做滿，而且會做得比這一屆更好，蔣萬安有信心。

盧秀燕提到，她非常佩服蔣萬安的魄力跟對市民的承諾。她在第一屆競選市長時，為展現決心辭立委，第二屆競選，她也告訴市民會做好做滿、說到做到。她說，要看看對手是不是也能夠也有這樣的魄力跟決心，還是騎驢找馬，市長選不上回去繼續當立委。