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高虹安簽兒少與心理健康承諾書 強化竹市支持網絡

中央社／ 新竹市22日電

競選連任的新竹市長高虹安日前簽署「兒少十大承諾書」及「心理健康城市六項承諾書」，內容涵蓋教育支持、兒少保護及心理健康服務，盼強化家庭與社區支持網絡。

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高虹安競選總部今天發布新聞稿表示，2份承諾書由國教行動聯盟、台灣心理健康聯盟等團體共同提出。高虹安表示，城市治理不能只看硬體建設與經濟發展，更要讓孩子獲得適切照顧、家庭得到必要支持，以及市民面對困難時能找到求助管道。

高虹安說，「兒少十大承諾書」涵蓋穩定師資、學習扶助、課後照顧、心理支持、特殊需求支持、校園安全與申訴、電子煙與毒品防制、學校午餐、平價安心教保，以及家庭支持與兒少保護等面向，回應孩子不同成長階段的需求。

心理健康方面，高虹安表示，「心理健康城市六項承諾書」涵蓋日常心理健康促進、心理健康融入政策、當事人與家屬參與、社區支持網絡、心理諮商與醫療轉介，以及重大危機與災後心理復原等。

高虹安認為，心理健康不只是醫療議題，也與家庭、學校、職場及生活品質相關。市民需要的不只是危機發生後的治療與介入，更應包括日常心理健康促進、早期預防，以及遇到困難時能及時取得支持。

高虹安表示，簽署承諾書是深化施政方向的重要一步，未來將持續整合跨局處資源，與民間組織合作，並定期檢視及精進，讓兒少安心成長、家庭獲得支持，打造兒少友善與心理健康的城市。

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