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陳禹同批竹北「自由之花」遭惡意抹黑：15光源怎能跟單燈頭比

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陳禹同指出，「自由之花」是高達10公尺的竹北專屬版景觀燈，從燈體結構到光環境美學均為獨立設計，與一般道路8公尺高的傳統單一燈頭路燈完全是不同等級的設備。圖／陳禹同提供
陳禹同指出，「自由之花」是高達10公尺的竹北專屬版景觀燈，從燈體結構到光環境美學均為獨立設計，與一般道路8公尺高的傳統單一燈頭路燈完全是不同等級的設備。圖／陳禹同提供

新竹縣長選戰白熱化，民進黨竹北市民代表陳禹同今駁斥，有人抹黑竹北「自由之花」路燈造價過高，指其有15個光源，不能與單燈頭路燈比價，且預算經跨黨派代表通過，相關質疑是去脈絡化的政治操作。徐欣瑩陣營回應，市長鄭朝方應拿具體資料說明預算爭議。

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陳禹同指出，「自由之花」是高達10公尺的竹北專屬版景觀燈，從燈體結構到光環境美學均為獨立設計，與一般道路8公尺高的傳統單一燈頭路燈完全是不同等級的設備。

陳禹同說，「自由之花」單一燈桿即配置12條LED造型燈條及3盞LED投光燈，整組燈具共擁有高達15個光源（並涵蓋電源供應與安全防護等基礎工項）；反觀抹黑圖卡拿來對比的傳統路燈，如桃園航空城、台南LED路燈等，充其量只是「單一燈頭」的公版標準路燈，兩者在照明範圍、美學質感與設計規格上天差地遠，根本是抹黑陣營精心操作的「視覺迷幻陣與圖文不符」。

陳禹同批評，有心人士在抹黑圖卡表面上看似放了圖片，骨子裡卻用極其聳動的天價大標題帶風向，刻意引導民眾忽略「整座燈體設計與多光源」的規格差異，企圖用文字陷阱讓市民忽略細節；等被揭穿時，又能狡辯「圖片有呈現，沒有誤導」，這種「大標題造謠、小圖片躲責」的操作，完全是在玩弄市民與選民。

陳禹同說，若按照抹黑者這種強行對比的荒謬邏輯，把對方拿來比較的單燈頭價格桃園 2.6 萬、花蓮 2至3 萬、台南 8181 元乘以 15 個光源，換算下來價格高達 12 萬到 30 萬元，甚至更多到 45 萬元；相較之下，竹北這款擁有 15 個光源與專屬美學設計的「自由之花」，燈具本體為 11.2 萬元，價格完全落在合理的市場行情與品質範疇內。

陳禹同痛批，抹黑者刻意隱瞞燈具規格與光源數量的巨幅差異，拿去頭去尾的表面數字製造價差假象，根本不是監督，而是徹頭徹尾的栽贓抹黑，如果為了替特定選情鋪路，連最基本的工程規格與事實真相都不願查證，只憑政治好惡就急著扣帽子帶風向，這樣缺乏專業與良知的人，根本不適合為民喉舌，竹北市民也絕不接受把政治忠誠擺在事實之前的政治打手。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠則表示，真正的市政，不只是把建設做得漂亮，更要把行政程序、預算支出與公共責任交代清楚。如果市政成果真如民進黨鄭朝方所言，經得起檢驗，就應自己站出來並拿出具體資料、逐項說明爭議，而不是讓外界的質疑始終停留在沒有答案的狀態。

陳禹同指出，「自由之花」是高達10公尺的竹北專屬版景觀燈，從燈體結構到光環境美學均為獨立設計，與一般道路8公尺高的傳統單一燈頭路燈完全是不同等級的設備。圖／陳禹同提供
陳禹同指出，「自由之花」是高達10公尺的竹北專屬版景觀燈，從燈體結構到光環境美學均為獨立設計，與一般道路8公尺高的傳統單一燈頭路燈完全是不同等級的設備。圖／陳禹同提供

竹北 徐欣瑩 鄭朝方 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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