朱立倫談洋流效應 拿自身經驗談2014年民調大贏28%最後僅贏1%

選戰倒數38天，近來的洋流效益，民進黨從「決戰新北」至今喊「雙北雙贏」，究竟雙北市長選舉是否因洋流效應而轉變? 國民黨前主席朱立倫今受訪表示，他認為不只雙北，台灣從北到南沈默螺旋效益很明顯，究竟哪一個民調才是真實的，朱更舉例2014年市長選舉，他的封關民調領先28%，別人認為他會大贏30或40萬票，最後開出來只贏1%，所以最好的民調就是11月28日那天。

朱立倫今天到李四川競選總部出席市議員參選人鄧凱勛AI競選總部成立，除為李四川加油，也為鄧凱勛拉抬聲勢，面對媒體詢問現今的洋流效應是否對雙北市長選戰產生變化，朱立倫回應，現在台灣從北到南，沈默螺旋效益很明顯，非常的明顯，當大家討論民調時，都碰到最大的一個挑戰，就是當某一方都沉默不表達，那做出來的樣本到底有多大的偏誤？那可能都是用猜的。

朱立倫說，他還跟李四川聊到，昨天也看到另外一個用AI估計出來的選票，跟前天公布的民調是完全相反，那到底哪一個是真實？還是回到一句話，最好的民調就是11月28號那天，11月28號那天把所有的選票催出來。

朱立倫更以過去自身的選舉民調為例，他說他跟李四川都碰到一個共同經驗，2014年他的封關民調是領先28%，每一個人都說他大概要大贏30或40萬票，最後開出來他只贏1%，這讓大家記憶深刻，最大的理由就是應該是投票率很低，大家沒有出來投，這也是事實。

朱立倫強調，他希望每一位真正愛新北真正支持李四川的人，真正希望新北市做事的人、做成事的人，能夠讓新北未來有AI科技廊道，有所謂的重大建設，就大家都要站出來投票支持李四川。