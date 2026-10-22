影／選情出現變化？李四川：新北選民心中有一把尺

國民黨新北市長參選人李四川、新北市前市長朱立倫今天上午出席新北市議員參選人鄧凱勛AI行動總部上線活動，同台力挺鄧凱勛，並呼籲新北市選民支持新人。

李四川受訪時，被問及民調專家戴立安指出，新北市選情早在5月就已出現變化，並非直到後續公布民調，才出現民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先的情況。李四川表示，新北市選民眼睛是雪亮的，誰能為新北市打拚，市民心中都有一把尺。

另外，針對戴立安公布的民調顯示，台北市長蔣萬安落後民進黨台北市長參選人沈伯洋17個百分點，朱立倫呼籲蔣萬安「做你自己」，並表示民眾需要的是做事的人，還是只會耍嘴皮、透過網路攻擊就能贏得選票的人，這是選民面臨的選擇。朱立倫也談及民調指出，若有一方選民出現「沉默螺旋」效應，民調結果就可能淪為猜測。他強調，「最好的民調就是11月28日那天」。

國民黨新北市長參選人李四川（左）上午出席新北市議員參選人鄧凱勛（右）AI行動總部上線，呼籲新北選民支持新人。記者蘇健忠／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）、新北市前市長朱立倫（左）上午出席新北市議員參選人鄧凱勛（中）AI行動總部上線。記者蘇健忠／攝影