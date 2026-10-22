陳亭妃攜手百年餅舖推「洋流」、「妃起來」椪餅做公益

民進黨台南市長參選人陳亭妃結合台南百年老店舊來發餅舖，推出台南限定版「洋流妃起來」公益禮盒，融合立委沈伯洋「大洋流號」與陳亭妃「妃起來」意象，以海運、空運串聯的概念吸引年輕族群關注地方選舉。禮盒限量1000組，每組200元，義賣所得將透過家扶中心，協助弱勢兒童及家庭。

陳亭妃表示，近期「洋流」相關周邊在台南引發關注，尤其洋流飄帶受到支持者熱烈索取，希望藉由這波熱潮，鼓勵在外地求學、工作的台南青年返鄉投票，也邀請親朋好友一起參與選舉，將網路聲量轉化為實際選票。

舊來發餅舖表示，此次推出限量1000組「洋流妃起來」公益禮盒，每組售價200元，內容包括洋流椪餅、妃起來椪餅各1個，洋流棉花糖、妃起來棉花糖各1顆，以及洋流飄帶、妃起來飄帶各1組。以網路訂購為主。

陳亭妃表示，「洋流」代表海運，「妃起來」象徵空運，未來希望進一步串聯陸運，形成海、陸、空的概念，讓台南及全國各地支持者都能參與。她認為，這波「洋流」熱潮讓更多年輕人開始關注縣市長選舉，改變過去部分青年較關注總統大選、認為地方選舉與自身距離較遠的情況。

陳亭妃強調，2026年選舉的重點是「先撐住台灣」，才能繼續迎接2028年。她呼籲在外地求學、工作的青年返鄉投票，也邀請親朋好友一起支持民進黨提名的候選人，讓周邊商品及網路話題帶動的熱度，進一步轉化為實際選票。

此次公益活動將媒合北台南家扶中心及南台南家扶中心，協助因家庭遭遇變故而陷入經濟困境的兒童及其家庭，支持家扶在經濟、健康、醫療、社會教育及心理輔導等方面的服務。台南市永康青年商會長張宜憲也支持這項活動，希望結合地方力量，讓更多人關注弱勢兒童及家庭的需求。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左二）結合台南百年舊來發餅店，推出「洋流」、「妃起來」椪餅義賣關懷弱勢，遇到從桃園來的民眾高喊加油。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃結合台南百年舊來發餅店，推出「洋流」、「妃起來」椪餅義賣關懷弱勢，喊話青年返鄉投票撐住台灣。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃（前排中）結合台南百年舊來發餅店，推出「洋流」、「妃起來」椪餅義賣關懷弱勢，喊話青年返鄉投票撐住台灣。記者吳淑玲／攝影