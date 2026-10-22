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沈伯洋質疑留言牆「洋流」惹議 蔡詩萍反擊：想選市長要懂行政中立

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋流」貼紙。圖／台北市文化局提供
阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋流」貼紙。圖／台北市文化局提供

阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋流」貼紙。台北市文化局要求撤下引起爭議。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪認為，市府此舉對法規可能有所誤會。文化局長蔡詩萍則回，若要選市長，應該要知道行政中立原則。

2026九合一選舉

沈伯洋稍早受訪認為，真正要行政中立的是公務員，之前也傳出宣導攤商不要有標誌，公眾的場所的攤商或者劇團，是沒有行政中立的問題，可能是在溝通的過程當中，不知道是不是又對法規有所誤會。

蔡詩萍回應，沈伯洋委員對於文化劇團、團體及文化行政可能了解不夠。「如果想要選市長的話，他應該要知道行政中立在所有場館已行之有年，不是現在才有；特別提醒沈委員，還是稍微了解場館要行政中立的基本原則。」

他說，這是公民基本常識、政治人物最基本的素養，今天每個劇團，不會去干預任何劇團支持誰，「藝文相關補助、團體租借不會考量這個問題，但在場館使用上，就應該盡量維持專業表演藝文空間，由衷地期待；作為局長也要捍衛同仁在這件事情上的堅持與努力。」

蔡詩萍說，綠營立委說打壓言論自由，「這裡講任何意見都沒有問題，但是場館規定非常清楚，不可以有和政治選舉裡面。」今天有人貼了「洋流」，所以好像變成政治問題，綠營跳出來說打壓言論自由，就算有人貼蔣萬安當選，也會秉公處理，「場館行政中立就是行政中立，沒有所謂藍綠。」

蔡詩萍 沈伯洋 行政中立 2026九合一選舉 台北市選舉

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