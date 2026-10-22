元首搭火車輔選有維安風險？吳宗憲酸「賴總統非常厚愛林大律師」

賴清德總統上周日搭火車到宜蘭輔選民進黨縣長候選人林國漳，上周五也來探訪2位人瑞，柯文哲今天到宜蘭輔選時說，賴清德常來，我們也要來；國民黨縣長候選人吳宗憲表示，賴總統冒著搭乘火車的維安風險進行輔選，可見「非常厚愛林大律師」，執政黨傾中央資源護航林國漳一人，把公家資源當成選舉工具，行政不中立讓人遺憾。

賴總統3天內到宜蘭兩次都有林國漳陪同，上周五未公開行程是到宜蘭拜訪兩位人瑞，過兩天的18日周日再到宜蘭參加林國漳的溪南競選總部成立大會。由於周日國五雪隧易塞車，賴總統接著還要趕去桃園參加另一場造勢，所以選擇搭乘火車輔選。

民眾黨創黨主席柯文哲今天被問到頻頻輔選，柯文哲回稱，賴清德常來，我們也要來啊，選舉勤跑基層很重要。

國民黨候選人吳宗憲表示，民進黨過去反對行政不中立，現在執政卻做得比誰都超過，對手林國漳獲府院黨等各部會首長頻繁來，把國家預算、機器與公務行程包裝成選舉造勢；尤其總統搭乘大眾交通工具的風險大，遠高於有維安經驗的專車，可見「總統非常厚愛林大律師」。

吳宗憲表示，選舉要靠候選人自己的基層耕耘與勤跑努力，執政黨傾全部資源護航林國漳一人，只是把公家資源當作私人選舉工具，讓人遺憾。

柯文哲則質疑林國漳過去缺乏行政經驗，直言選舉應該減少過度包裝、接受公眾檢驗，柯並且向支持者及小草喊話，在宜蘭縣除了民眾黨提名的宜蘭3名候選人林蒼佑、王乾明與沈俊志，縣長選舉票投給吳宗憲。