江啟臣清水市場拜票 民眾驚喜問：能摸鼻子求好運嗎？

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天早上在台中市議長張清照團隊陪同下，到清水第一市場向市民懇託，也提醒市民做好防颱準備，受到市民熱烈歡迎。還有人熱情伸手摸向江啟臣的招牌大鼻子，笑稱「一看就知道有福氣，要沾沾江啟臣的超強運。」

江啟臣今天早上到清水第一市場周邊，受到市民簇擁大喊「又見面了！」，也受邀到店家內簽名。江啟臣看著牆上的簽名，與店家笑說，「今年我已經是第三次到這邊了！」

一位老闆娘不好意思說，看到江啟臣的大鼻子就知道很有福氣，聽說摸了可以發大財，可不可以摸一下沾沾江啟臣的運氣。江啟臣大方允諾，也笑說是不是聽了韓國瑜院長的話。隨後掃街過程中，也有幾位採買民眾提出摸鼻子的要求，拜票現場許多笑聲。

江啟臣表示，台中有雙港海線的先天優勢，更有台中新國門計劃的遠大可能性，需要一個有國際視野、前瞻規劃、在地耕耘的市長來落實。他承諾全力推動捷運藍線加速推進，並讓橘線延伸至清水並與藍線相連，串聯成完整的軌道網絡；積極爭取海線鐵路雙軌高架化及將國道四號直接高架延伸進港區、優化聯外幹道，給在地居民更順暢安全的聯外交通。更要積極規劃將鰲峰山打造成綜合休閒園區，並興建符合250公尺國際標準的室內自由車場館，讓台中自行車之都的國際影響力發揚光大。