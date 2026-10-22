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彰化縣長民調高達42百分點未表態 邱建富：有人想支持我卻未表態

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長無黨籍參選人邱建富今天表示，媒體民調未表態比例偏高，情況相當異常，認為選情仍有變數。記者林敬家／攝影
彰化縣長無黨籍參選人邱建富今天表示，媒體民調未表態比例偏高，情況相當異常，認為選情仍有變數。記者林敬家／攝影

根據本報公布的彰化縣長選舉最新民調，民進黨參選人陳素月以32%支持度領先對手，但仍有高達42%的選民未表態。無黨籍參選人邱建富今天表示，未表態比例偏高，電話拒答也多達300多通，情況相當異常。他推測，未表態選民中，可能有國、民兩黨支持者想支持他，卻不願在電話民調中表態，認為選情仍有變數。

2026九合一選舉

邱建富競選總部執行長柯金德今天表示，對手試圖讓選情降溫，但若參選人面對私人議題及公共政策都採取冷處理，恐怕不利選戰發展。他以台北市長選舉為例，當年國民黨丁守中與尋求連任的柯文哲競爭激烈，丁守中對選情採取冷處理，最終落選。柯金德認為，彰化選戰恐重演類似情況。

柯金德也說，近期到各鄉鎮舉辦廟口開講，確實在社頭和二水較失望，昨天到田中舉辦廟口開講，因是對手大本營，原本以為會漏氣，沒想到人潮眾多，前北斗鎮長洪三民來力挺，前縣長黃石城女兒黃文玲也特別到場助場。

柯金德也分享近期在各鄉鎮舉辦廟口開講的情況，坦言前往社頭、二水時，現場反應不如預期，但昨天到田中舉辦活動，原本因田中被視為對手的大本營，擔心現場人潮不如預期，沒想到現場擠滿人潮。前北斗鎮長洪三民到場力挺，前縣長黃石城的女兒、前立委黃文玲也特別出席助陣。

邱建富也強調自己長期投入宗教界事務，其他政治人物大都辦政見說明會、座談會，但他選擇透過廟口開講與支持者交流，面對民眾提問有問必答。

邱建富競選團隊今天舉行記者會，提出陳素月面臨的「三大過」，包括親屬任用與利益迴避爭議、縣長辯論態度，以及長者健保修法表決立場。

針對縣長辯論未有進展，邱建富指出，彰化選委員會已提出公辦政見發表會的辯論方式及相關同意文件，陳素月應清楚說明立場。他也提出解方，由四名縣長參選人共同參與圓桌會議，依候選人號次順序，每周由不同候選人輪流主辦，讓各陣營都有平等發言的機會，在相同原則下公開交流。

彰化縣長無黨籍參選人邱建富邀請縣長參選人共同參與圓桌會議，依候選人號次順序，每周由不同候選人輪流主辦，讓各陣營都有平等發言的機會。記者林敬家／攝影
彰化縣長無黨籍參選人邱建富邀請縣長參選人共同參與圓桌會議，依候選人號次順序，每周由不同候選人輪流主辦，讓各陣營都有平等發言的機會。記者林敬家／攝影

邱建富 彰化 民調 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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