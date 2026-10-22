可麗餅攤商與李四川合影遭抵制 李四川再籲：別為難店家

新北市長選戰激烈，國民黨新北市長參選人李四川前天到三重與可麗餅攤商互動，傳出被蘇巧慧支持者抵制，蘇巧慧也呼籲支持者要克制。今李四川受訪表示，他認為選舉是一時的，讓店家能夠好好做生意才是最重要的。

李四川說， 他認為不管民眾支持哪一個立場或哪一個政黨，都不要為難我們店家，因為店家也只是做生意，他要呼籲所有支持者，不必去對反對立場的人去做不理性的事，讓店家能夠好好做生意才最重要。

另昨有工商界大老「三三會」理事長林伯豐出任國民黨新北市長李四川後援會長，更稱李是引進輝達的最大功臣，李四川說，昨天他去三三會頒聘書給理事長，也感謝對方的支持，年底他若擔任新北市長，一定會全力攜手工商界，打造AI科技產業廊帶，針對工業區的用地，從都市計劃的重劃會加強，增加產業用地，讓所有的企業在新北可找得到土地，年輕人都可在地就業。