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傳地下賭盤看好對手 李四川提8年前侯友宜勝選經驗反擊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川強調，新北市民的眼睛是雪亮的。記者蘇健忠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川強調，新北市民的眼睛是雪亮的。記者蘇健忠／攝影

選戰倒數38天，新北市長選戰激戰，「鏡週刊」報導傳出新北市最新地下賭盤，已從過去看好李四川獲勝，如今變成看好蘇巧慧贏3萬票，李四川上午受訪表示，誰能提出最好的願景及政見為新北市打拚，他認為市民心中都有一把尺，更舉侯友宜8年前的經驗，最終結果證明侯市長贏了近30萬票。

2026九合一選舉

李四川今天出席市議員參選人鄧凱勛AI行動總部成立記者會，媒體詢問李四川怎麼看地下賭盤出現這樣的訊號?李四川回應，昨天有媒體問他面相，今天又問賭盤，接下來又是民調，他感覺這些方式，看起來跟8年前侯友宜市長跟蘇貞昌院長在選舉時的情況很類似，後來選舉結果更證明，新北市民還是投給了侯友宜市長，侯贏了將近30萬票。

李四川表示，由此更證明新北市的市民眼睛都是雪亮的，誰提出最好的願景，最好的政見，誰能為新北市來打拚，新北市市民心中都有一把尺。

另媒體詢問，民調專家戴立安在黃暐瀚節目透露，新北民調在5月就翻轉，還爆料若沒有離開吳子嘉，當初6月是要被叫去向李四川本人簡報民調落後的事，對此，李四川回應，從來沒有，他不知道這件事。

侯友宜 李四川 鄧凱勛 2026九合一選舉 新北市選舉

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