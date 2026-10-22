沈伯洋找綠營3大咖特訓！自曝人生第一次辯論「真的蠻難的」

台北市長選戰電視辯論會將於31日登場，傳民進黨台北市長參選人沈伯洋邀請了行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺與行政院政務委員馬永成特訓，討論議題攻防。沈也證實，這是人生第一次辯論，發現真的滿難的，現在就是盡力準備，至少要把自己論點講清楚。

沈伯洋表示，這是人生第一次辯論，競選總幹事吳思瑤做了不少安排，很多前輩比較有經驗，聽了後才發現辯論還蠻難的，第一個就是要怎麼樣在短時間之內，能夠把論點講清楚，有時候問題可能不太像是問題，或者回答可能不太像是回答，會有各式各樣的暗招。

他說，那一天也是稍微學習了之後，才知道說原來要準備的事項有那麼的多，現在也只剩幾天，所以就是很盡力的想要準備，至少能夠把辯論能夠把自己的論點講清楚。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）推出競選雙周刊「順報」第二期，聚焦兒童與親子政策。沈伯洋上午親自前往捷運南京復興站派報。記者林伯東／攝影