影／雙方辯論難產？江啟臣：期待辯論、檢視候選人的誠信

台中市長選戰中，媒體舉辦的電視辯論會，國民黨參選人江啟臣與民進黨參選人何欣純陣營展開協商，因時間安排、場地選擇及辯論形式無法達成共識，協商面臨破局，更引起雙方陣營砲火；江啟臣今天被問到辯論會問題，他說還是期待，辯論可以，但是民眾要的是透過這些來檢視候選人的誠信。

江啟臣今天在石岡受訪表示，基本上他對辯論這件事情都是正面跟開放的一個態度，到現在還是沒有改變。他說，當然雙方在協商過程有些事不見得能達成共識，不管是時間、程序等內容，是不是在整段的辯論過程中，應該要有20分鐘的詢問時段。

江啟臣表示，辯論其實就是要檢視候選人的誠信，所以候選人的誠信透過什麼樣的方式能夠讓民眾了解，這是最重要的，包括候選人所展現出來的學經歷等等，除了在書面文字上呈現外，更重要的是應該要實際讓選民也可以來檢驗。他說還是期待，辯論可以，但是民眾要的是透過這些來檢視候選人的誠信。