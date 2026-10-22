聽新聞
0:00 / 0:00
影／雙方辯論難產？江啟臣：期待辯論、檢視候選人的誠信
台中市長選戰中，媒體舉辦的電視辯論會，國民黨參選人江啟臣與民進黨參選人何欣純陣營展開協商，因時間安排、場地選擇及辯論形式無法達成共識，協商面臨破局，更引起雙方陣營砲火；江啟臣今天被問到辯論會問題，他說還是期待，辯論可以，但是民眾要的是透過這些來檢視候選人的誠信。
江啟臣今天在石岡受訪表示，基本上他對辯論這件事情都是正面跟開放的一個態度，到現在還是沒有改變。他說，當然雙方在協商過程有些事不見得能達成共識，不管是時間、程序等內容，是不是在整段的辯論過程中，應該要有20分鐘的詢問時段。
江啟臣表示，辯論其實就是要檢視候選人的誠信，所以候選人的誠信透過什麼樣的方式能夠讓民眾了解，這是最重要的，包括候選人所展現出來的學經歷等等，除了在書面文字上呈現外，更重要的是應該要實際讓選民也可以來檢驗。他說還是期待，辯論可以，但是民眾要的是透過這些來檢視候選人的誠信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。