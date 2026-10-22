民眾周末檢舉賄選竟被告知等平日？嘉檢：24小時受理絕無拒收

選舉日期倒數37天，各地陸續傳出賄選案件，嘉義縣有民眾反應，周末撥打反賄選專線，卻被告知周六、日人力不足，檢舉賄選須等平日。嘉義地檢署表示，非上班時間均有法警執勤，受理檢舉案件，選前1個月安排專責同仁24小時輪值，絕無不受理檢舉案件情事。

嘉義地檢署表示，周六、日及平日夜間等非辦公時間，均有法警同仁24小時值勤，得受理檢舉案件，自選前1個月即10月27日起，安排專責同仁實施24小時輪值，接聽反賄選專線0800-024-099，維持全天候暢通，絕無「不受理檢舉案件」或「要求民眾改天再來」情事。

嘉義地檢署指出，今年查察賄選成效顯著，截至今日止，已分選他案241件，收押2人、交保12人，交保總金額102萬元。此外，嘉義地檢署指揮調查站、司法警察、專勤隊等機關，已執行嘉義市6件、嘉義縣35件賄選與境外介選等案件，積極查緝不法，維護選舉公平。

嘉義地檢署指出，電話檢舉將嚴格紀錄，依程序送閱與分案，民眾若透過電話提供賄選情資，值班人員均會完整記錄檢舉內容，並於第一時間送陳值日檢察官及長官核閱，經審酌相關事證後，嘉義地檢署將立即決定是否分案辦理，絕不延誤偵查先機。

嘉義地檢署表示，歡迎親臨地檢署檢舉，值班檢察官團隊現場製作筆錄，若民眾選擇親自前來本署檢舉，不論平日或例假日、夜間，均有值班之檢察官與書記官備勤，即時為民眾記明筆錄、製作訊問筆錄，並依法對檢舉人身分嚴密保密，確保檢舉權益與人身安全。