台中市長英文辯論僵持中 何欣純陣營：江啟臣愛講自己講

藍綠台中市長參選人都同意參加電視辯論，卻傳出協商陷入僵局，除了時間喬不定，雙方也對是否加入「全英文辯論」環節僵持不下。國民黨參選人江啟臣陣營要求加入20分鐘英文交互詰問，民進黨參選人何欣純陣營不肯；何陣營今再度強調，江愛說英文自己說，沒道理要求何也說。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，目前與江陣營正在協商2場電視辯論會，分別是中視鏡電視合辦，以及民視籌辦，昨天的協調會中，江陣營由競總副主委王育敏出席，堅持要求在台中舉辦，並且在90分鐘的辯論會中，需安排20分鐘全英文交叉詰問。

周永鴻認為，台中市長選舉是要選出能治理城市的人，不是讓市民參加英文聽力測驗，江啟臣如果喜歡講英文，乾脆以後每場公開活動、造勢和演講都講英文，為何只面對何欣純才提出這個要求？江陣營應撤回強制英文問答的條件，回到實質協商。

周永鴻說，江啟臣愛講英文，可以在整場辯論中全程使用英文，不管主持人、對手或提問人的任何問題，都用英文回答，但別管對手說什麼語言。周還喊話，若江願意，可以另外約時間，自己和他來一場20分鐘的憲政辯論，看看江啟臣身為立法院副院長，卻放任立院毀憲亂政有何說法。

周永鴻強調，台中市民想看的是政策和治理能力，不是英文表演，請江啟臣不要用「全英文」作為藉口迴避辯論。他補充，江平常就要到台北立法院開會，配合電視台在台北攝影棚辯論不難，卻還是把辯論地點當成條件，看不出來參加的誠意。