薔琵颱風攪局！竹市選委會公布抽籤備案 莊競程競總成立延期

薔琵颱風持續逼近，而且路徑西修。新竹市選委會指出，原定於明天（23日）上午10時於新竹市稅務局B2文康中心舉行之新竹市第12屆市長、市議員選舉候選人姓名號次抽籤，如當日因颱風來襲，經新竹市政府宣布停止上班，將順延至27日（下周二）上午10時於原地點舉行；如10月23日正常上班，則依原訂時間、地點照常辦理。

另外，民進黨新竹市長參選人莊競程原預計於24日（本周六）舉辦的「競選總部暨百工百業後援會成立大會」，預計邀來前總統蔡英文、賴清德總統到場，也因為薔琵颱風來襲宣布延期，後續活動時間將另行公告。

新竹市選舉委員會提醒，各參選人密切留意颱風動態及停班公告，並注意自身安全。如23日因颱風停止上班，原訂27日（下周二）上午9時30分於新竹市稅務局7樓視聽教室舉辦的「115年地方公職人員選舉反賄選宣導說明會」，亦將配合調整為同日上午8時30分於新竹市稅務局B2文康中心舉行；如23日正常上班，該說明會則維持原訂時間及地點辦理。