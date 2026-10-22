影／張啓楷推動嘉義輕軌 要求政院正視等待21年的建設需求

嘉義交通政見攻防，針對嘉義輕軌議題，嘉義市長參選人張啓楷與現任立委王美惠持續交鋒，張啓楷上午在民眾黨立法院黨團舉行「替嘉義人討公道！我們還有幾個21年？」記者會。

藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷為嘉義市民發聲，提出市府藍線輕軌可行性研究報告，具體說明輕軌對交通與城市發展的效益，並要求行政院正視嘉義等待21年的建設需求，立即推動輕軌動工。出席人員還包括立委林倩綺、陳清龍、內政部前參事曾漢洲、民眾黨議員參選人萬家甫等人。