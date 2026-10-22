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嘉義輕軌卡關21年至今沒下文 張啓楷北上要求政院即刻核定動工

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（中）、立委陳清龍（右）、前內政部參事曾漢洲（左）上午在民眾黨立法院黨團召開「替嘉義人討公道！我們還有幾個21年？」記者會，提出市府藍線輕軌可行性研究報告，並要求行政院正視嘉義等待21年的建設需求，立即推動輕軌動工。記者曾學仁／攝影
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（中）、立委陳清龍（右）、前內政部參事曾漢洲（左）上午在民眾黨立法院黨團召開「替嘉義人討公道！我們還有幾個21年？」記者會，提出市府藍線輕軌可行性研究報告，並要求行政院正視嘉義等待21年的建設需求，立即推動輕軌動工。記者曾學仁／攝影

年底地方選舉進入倒數，嘉義輕軌議題掀起攻防。民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天說，嘉義市長黃敏惠上周到行政院力爭此案，民進黨嘉義市長參選人王美惠只講了五句話，甚至當場附和行政院提出的版本，嘉義市民已經苦等21年，他要求行政院即刻核定、即刻動工。

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張啓楷上午在民眾黨立法院黨團舉行「替嘉義人討公道！我們還有幾個21年？」記者會，當場出示嘉義捷運藍線可行性研究報告，要求行政院正視嘉義地區軌道建設需求，民眾黨團總召陳清龍、國民黨立委林倩綺、民眾黨嘉義縣議員參選人萬家甫、內政部前參事曾漢洲等人皆有與會。

張啓楷指出，嘉義市前市長陳麗貞早在2005年宣布推動高鐵聯外輕軌，嘉義縣前縣長陳明文當時也提出「五鐵共生」計畫；後來民進黨嘉義市長候選人李俊俋在2022年再度爭取兩條輕軌路線，而王美惠在2024年競選立委連任時同樣將其列入政見。

張啓楷說，黃敏惠上周率隊赴行政院協商此案，行政院長卓榮泰主動要求王美惠參加，「黃敏惠花了兩個小時據理力爭，王美惠卻只講了五句話，甚至只附和行政院要求重新評估延伸嘉科的版本」，延伸嘉義科學園區固然重要，但是如果因此推翻原有計畫重新評估，嘉義市民恐怕又要苦等10年以上，難道嘉義要等31年以上？

針對行政院提出BRT增班方案，張啓楷則說，嘉義市政府早已向交通部爭取增班，結果交通部只在連假增加8班車，根本無法解決交通壅塞問題。

張啓楷指出，桃園機場捷運主線1138.5億元、台鐵六家線及內灣支線改善84.52億元、台鐵台南沙崙支線58.43億元、台鐵彰化田中支線79.53億元均由中央政府全額支應，中央對高鐵聯外軌道建設負有財政責任，嘉義捷運不該成為例外，麻煩卓榮泰立即兌現「負擔372億元工程款」的承諾。

萬家甫表示，嘉義輕軌絕非嘉義市單方面的要求，交通平權不分藍藍綠，人民福祉沒有顏色，呼籲政府把屬於大嘉義地區的交通建設還給嘉義人。

國民黨立委林倩綺批評，卓榮泰去年承諾全額負擔372億元工程經費，甚至反問地方為何不願負擔幾億元用地費用，然而黃敏惠隨即宣布願意承擔，行政院隔天卻改口「幕僚資料錯誤」，行政院根本就把嘉義人當二等公民，王美惠身為在地立委卻不敢替鄉親向中央討答案。

陳清龍表示，台中過去曾經積極推動BRT，最終仍然無法取代軌道運輸，台中捷運藍線也因此耽擱5年，「台中已經走過BRT的冤枉路，嘉義不能再重蹈覆轍」，現在藍白立場一致，就是要求行政院盡速核定嘉義輕軌、全額負擔372億元工程經費，不能讓嘉義人的21年等待繼續延長。

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 輕軌

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