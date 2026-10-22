影／強颱逼近市民安全至上 蔣萬安宣布暫停競選活動

國民黨台南市長參選人謝龍介提出婚育宅政策，主張以每坪15萬元的營建成本價提供住宅，並鎖定南科周邊規畫科技婚育宅，力拚四年任內推出6000至10000戶，降低青年購屋與育兒負擔；對此台南市長參選人陳亭妃表示，少子化是國安問題，全國都面臨少子化的情況，她認為，應該更了解大家不願意生小孩的原因，並不只是房子的問題，而是這個社會、這塊土地，有沒有讓年輕人感到安心。

2026-10-22 12:41