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影／強颱逼近市民安全至上 蔣萬安宣布暫停競選活動
因應薔琵颱風逐漸朝著台灣接近，以防災工作與市民安全為最優先考量。台北市長蔣萬安上午視察長安抽水站時表示，基北北桃為共同生活圈，原則上延續慣例於晚間8時同步宣布次日是否停班停課。並表示市府將密切追蹤下午最新氣象預報，依風雨標準與各縣市通盤討論。
針對股市與上班脫鉤及放假標準爭議，蔣萬安指出目前仍遵循現行機制，未來可再與中央研議協調。考量強颱逼近且市民安全至上，蔣萬安現場宣布即刻全面暫停所有競選活動，全力投入防颱整備。
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