聽新聞
0:00 / 0:00
影／沈伯洋發「順報」推親子政見 盼串聯社區商家打造育兒圈
民進黨台北市長參選人沈伯洋推出競選雙周刊「順報」第二期，聚焦兒童與親子政策。沈伯洋上午親自前往捷運南京復興站派報，盡管天候不佳，仍吸引上百名支持者清晨到場排隊，人龍自慶城街延伸至長春路口。
沈伯洋表示，本期文宣以兒童為核心出發點，提出推動「親子同行卡」、推薦社區小書店等多元遊憩據點，並納入腸病毒與疫苗衛教知識，附上吉祥物「奔奔」、「抱抱」著色板，期盼串聯在地商家打造社區型友善育兒環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。