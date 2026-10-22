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除了宜蘭信賴 林國漳做過什麼？柯文哲喊話選舉「票蓋給吳宗憲」
民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭輔選，被問到「洋流」效應時，他表示，評斷一個人要看這個人過去做過什麼、以後會做什麼？隨後話鋒一轉提到宜蘭選舉，反問綠營縣長候選人林國漳過去做過什麼？除了是宜蘭信賴之友會會長，能不能告訴我們他以前做過什麼？宜蘭縣長選舉這局做到「藍合白」就蓋給吳宗憲。
柯文哲說，最近常被問到「洋流」的事，有一句話「you are what you do ，you are not what you say」，評斷一個人就是看這個人過去做什麼，預測未來會做什麼？至少大家還知道吳宗憲當過新北市府法制局長、國民黨不分區立委、立法院法制委員，所以有過去這些經歷可以做為思考，想他以後會做什麼。
針對民進黨候選人林國漳，柯文哲說，林國漳過去做過什麼？除了是宜蘭信賴之友會會長，他能不能告訴我們說他以前做什麼？所以再看一下「洋流」，不要看他現在這個樣子，看他過去做的說的都有錄影或錄音，過去講什麼做什麼，再看看他現在。
柯文哲強調，吳宗憲經過兩次初選民調，陳琬惠在藍白民調結束後，也到吳宗憲陣營幫忙，民眾黨說到做到「縣長選舉就蓋給吳宗憲」。
對於「洋流」是否會影響宜蘭縣選情？吳宗憲表示，競選團隊每天按部就班，把該做的事情做好，全力拚選戰。
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