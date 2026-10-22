綠控謝國樑教育相關委員會65次僅出席1次 基市府：依權責分工運作

民進黨基隆市黨部今指出，根據基隆市政府教育處正式公文，市長謝國樑上任至今，市府11類由市長擔任召集人或主任委員的教育相關會議，實際召開共65次，謝國樑僅親自出席並主持1次，出席率僅1.54％，未善盡市長應有的領導與監督責任。基隆市政府回應，市長肩負全市重大市政的統籌與決策責任，各項委員會均依相關規定及權責分工運作。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，市長長期缺席重要教育治理會議，公文揭露的是謝國樑對教育政策投入程度的具體檢驗，教育相關委員會涵蓋教育政策、校園安全、幼兒與家庭教育、特殊教育、性別平等、營養午餐、學生輔導及校長遴選等重要議題，攸關學童安全、教育品質與城市未來。市長不應只是掛名，應透過制度掌握問題、統籌政策並督促行政團隊提出改善方案。

余睿柏說，性別平等教育相關會議14次、國中小校長遴選會議13次、特殊教育相關會議7次，合計34次，謝國樑均未親自出席。盡管相關制度允許代理出席，但市長長期未親自參與，仍有必要向市民交代，究竟如何掌握這些攸關學生權益、校園安全及教育發展的重要議題，又透過哪些具體機制履行市長的監督責任。

余睿柏請市長說明未出席原因，面對幼兒園不當對待、外籍英語教師人力縮編及校園霸凌等重大教育問題，市長應提出具體改善措施。教育不是把職務交給代理人就能卸下的責任。謝國樑應負起應有的政治責任。

基隆市政府副發言人吳禹辰表示，市長肩負全市重大市政的統籌與決策責任，各項委員會均依相關規定及權責分工運作，透過市府團隊協力合作，確保各項政策有效推動。市府將持續投入教育資源、精進教育品質，為基隆孩子打造更優質的學習環境。