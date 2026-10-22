率先簽署承諾書 高虹安：打造兒少友善與心理健康的安居竹市

欲競選連任的新竹市長高虹安10月19日率先簽署由國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟等團體共同提出的「兒少十大承諾書」及「心理健康城市六項承諾書」，宣示將持續深化兒少權益保障、教育支持、家庭照顧及心理健康促進工作，朝向「兒少友善、心理健康、安居樂活」的安居科技城願景邁進，高虹安說，兒少是城市的未來，心理健康則是市民幸福生活的重要基礎。

高虹安表示，城市治理不能只看硬體建設與經濟發展，更要看每一個孩子是否獲得適切照顧、每一個家庭是否得到必要支持，以及每一位市民在面對困難時，能否找到求助的管道。這次簽署兩份承諾書，不僅是對兒少權益與心理健康的重視，更代表團隊將持續以市民需求為核心，強化跨局處合作，讓政策承諾轉化為市民日常生活中看得見、用得到的支持。

高虹安指出，其任內持續以教育與兒少福祉為施政重要方向，致力於讓學校不只是傳授知識的場所，更是孩子獲得支持、發展潛能與安心成長的重要環境。這次簽署的「兒少十大承諾書」涵蓋穩定師資、學習扶助、課後照顧、心理支持、特殊需求支持、校園安全與申訴、電子煙與毒品防制、學校午餐、平價安心教保，以及家庭支持與兒少保護等面向，回應孩子在不同成長階段可能面臨的各種需求。

心理健康城市部分，高虹安說，心理健康不只是醫療議題，更與家庭關係、學校教育、職場環境、社會連結及生活品質密切相關。現代城市面對快速變動的生活節奏與多元壓力，市民所需要的不能只有危機發生後的治療與介入，更應包括日常的心理健康促進、早期預防，以及遇到困難時能夠及時取得的支持。

高虹安此次簽署「心理健康城市六項承諾書」內容涵蓋日常心理健康促進、心理健康融入政策、當事人與家屬參與、社區支持網絡、心理諮商與醫療轉介，以及重大危機與災後心理復原等。

未來將持續打造完善的城市安全網支持體系，不只是讓市民在需要時找得到服務，更是讓每個人平時就能感受到關懷，遇到困難時敢於求助，並在接受協助後，仍能持續參與家庭、學校、職場與社區生活。

高虹安說，打造幸福城市，不能只讓少數人受惠，而是要讓不同年齡、不同處境的市民，都能在需要時獲得適切支持。從孩子安心上學、家長放心工作，到市民面對生活壓力時有人傾聽、有資源可求助，市府將持續以更細緻的治理、更完整的支持網絡，讓公共服務真正走進市民生活。