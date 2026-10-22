影／盧秀燕：這幾天防颱優先 競選和輔選活動暫不奉陪

薔琵颱風逐步接近台灣，台中市長盧秀燕今天在清水區活動中表示，這次颱風最大特色是颱風很大，而且風大、雨大，台中市、台北市都進入防颱模式，這幾天防颱優先，全心防颱。競選活動、輔選活動，暫不奉陪。

台中市府建設局投入約2.4億元辦理「台中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程」，今天由市長盧秀燕主持開工祈福典禮，現場風勢強，許多塑膠椅和花籃被吹倒，工作人員忙善後。

活動後被問到台中市防颱準備，盧秀燕表示，因為颱風的速度有加快，台中市政府今天中午會召開全府防颱預備會議，另外有些局處會根據中央氣象署的資料，先開三級應變。

盧秀燕表示，這段時間她要呼籲所有的候選人，現在進行選舉倒數計時，有很多的街頭看板、街頭的宣傳車，請大家要進行加固，大家要做好加固的工作，避免受颱風影響到路人或者商家、民眾；她說台中市進入一個防颱的模式，台北市也是。以防颱為主，輔選和競選工作，暫時會停一下，主要以防颱為主。