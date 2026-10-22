震傳媒民調／沈伯洋42.8百分點、蔣萬安39百分點 黃珊珊支持者破5成改投沈

選戰進入倒數，台北市長選戰隨著民進黨參選人沈伯洋「洋流」風潮也讓戰況膠著，「震傳媒」今公布震傳媒出資、委託山水民意公司執行的民調結果，在6名台北市市長參選人中，42.8%台北市民表示支持沈伯洋、39.0%支持現任市長蔣萬安，投票率有90.1%台北市民表示會去投票，8.1%不會投票，而外界關注2022年黃珊珊選票流向，破5成支持者表示會改投沈；民眾黨支持者中有14%的人會支持沈。

在議員選區交叉分析，沈伯洋在中正萬華獲得46.1%的支持，在士林北投獲得46.0%的支持，為六個議員選區中最高者，蔣萬安在大安文山區獲得44.3%的支持，為六個議員選區中獲得支持最高。至於在中山大同區，沈伯洋獲得44.5%的支持、蔣萬安獲得43.8%的支持，松山信義區中，沈伯洋獲得41.6%的支持，蔣萬安獲得42.1%的支持，兩人呈現拉鋸。

而從基本資料來看，沈伯洋支持度高於全市較多者：40-49歲、60-69歲；研究所以上學歷。蔣萬安支持度高於全市較多者：20-29歲、50-59歲；研究所以上學歷。

民調也針對台北市的政黨傾向有35.9%受訪者表示支持民進黨、25.4%支持國民黨、9.4%支持民眾黨，37.3%受訪者表示傾向泛綠、29.6%傾向泛藍，26.9%自認是中間選民；交叉分析顯示，92.8%民進黨支持者表示力挺沈伯洋，91.2民黨支持者、72.6%民眾黨支持者表示支持蔣萬安，至於民眾黨的支持者中，14.8%表示支持沈伯洋。另外，在不偏任何政黨者中，29.1%支持蔣萬安、21.0%支持沈伯洋。

而外界也關心2022年台北市長無黨籍參選人黃珊珊當時獲得的34萬票究竟會在今年流向何方。民調顯示，54.4%選擇黃珊珊的選民會支持沈伯洋，34.1%會改支持蔣萬安；表達2022年投票給蔣萬安的台北市民，72.7%在本次選舉將繼續支持蔣萬安，16.2%表示將改支持沈伯洋；表達2022年投票給陳時中者，93.6%會支持沈伯洋，1.6%改支持蔣萬安。

該民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年10月18日至10月19日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,074人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。