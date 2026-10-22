沈伯洋提北市個別設颱風假標準 蔣萬安:目前依現有機制運行

強烈颱風薔琵持續接近台灣，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午被問到颱風假，認為北市較複雜，因為是金融重鎮有股市，要不要個別設標準。台北市長蔣萬安則說，目前做好各項防颱準備，依照現有機制來運行。

沈伯洋指出，台北狀況比較複雜，因為是金融重鎮有股市，要不要個別設標準，都是以後值得討論的範圍，但現在比較重要的是防颱，這最重要。

蔣萬安上午視察長安抽水站受訪指出，他覺得目前當然還是以現行的規定，尤其牽涉到各縣市的狀況，北台灣基北北桃是一日共同生活圈，所以依照這樣的機制跟相關的規範來進行。

蔣萬安說，當然也有很多人提出不同的意見，這樣的提案過去也有討論過，當然接下來可以跟中央好好協調，但目前做好各項防颱準備，依照現有機制來運行。