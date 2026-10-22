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沈伯洋拋股市與颱風假脫鉤 喊話未來訂公開透明放假標準
強颱薔琵持續接近台灣，高機率北部地區受影響，各界紛紛關注明天是否放颱風假，民進黨台北市長參選人沈伯洋指出，台北狀況比較複雜，因為是金融重鎮有股市，要不要個別設標準，都是以後值得討論的範圍，但最重要是標準應公開透明。
沈伯洋表示，風雨標準開會所依據的標準都應透明公開，而台北情況會比較複雜，因為是金融重鎮會有股市，目前做法並沒有把股市跟停止上班上課脫鉤，這些是不是個別要怎麼去設標準，當停班停課金融機構要怎麼做，這應該都是以後值得討論的範圍。
面對台北市長蔣萬安今天突然開行程視察抽水站，接著才到基北北桃參加會議，沈伯洋表示，上次颱風來前，蔣萬安跟他都有去看抽水站，當下去做這些準備都是非常適當，畢竟颱風可能會過來，要做好完全的準備，也是市長現在必須要費心的事。
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