薔琵颱風來襲全面防颱 蔣萬安宣布暫停一切競選活動

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安上午視察長安抽水站，宣布暫停一切的競選活動。

蔣萬安上午視察長安抽水站運作受訪指出，因為颱風來襲尤其強颱逼近，一切都以防颱工作為最優先考量，所以即刻開始也宣布暫停一切的競選活動。

至於是否放颱風假？蔣萬安表示，一切都還是要看下午各時段氣象團隊最新的預測，然後根據相關的風勢雨勢，來看是否有達到標準再做討論，最後會統一在晚上8點對外報告。

另外，若明天宣布放颱風假，也會影響到北市選委會抽號次的時程，將會延後。蔣萬安說，一切都是以市民的安全最優先的考量，所以各項的防颱工作要全面地落實，也同時會關注各地方整個防颱準備工作是否到位。所以一切都是優於選務，絕對沒有問題。

台北市長蔣萬安上午視察長安抽水站受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午視察長安抽水站。記者楊正海／攝影