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羅智強：沈伯洋選戰是宇宙中心論 但市場、公園如平行時空

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
台北市長蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）上午接受媒體人王淺秋（左）主持的「千秋萬事」節目專訪。圖／截自網路直播
台北市長蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）上午接受媒體人王淺秋（左）主持的「千秋萬事」節目專訪。圖／截自網路直播

2026九合一選舉倒數不到40天，台北市長蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強今天表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋整場選戰邏輯就是「宇宙中心論」，網路聲勢看似一面倒，但實際走訪市場、公園，感受到的民意卻截然不同，彷彿身處兩個平行時空。

2026九合一選舉

羅智強上午接受王淺秋主持的「千秋萬事」節目專訪。王淺秋表示，自己已經被網友洗了一波留言，彷彿成了沈伯洋的啦啦隊，「我謝謝你們用感謝的方式，而不是人身攻擊」，但無論支持者如何消費她都沒有用，因為她就是支持蔣萬安。

羅智強表示，沈伯洋整場選戰的邏輯就是「宇宙中心論」，沈伯洋就是宇宙中心，只要碰到沈伯洋，就是被「洋流」感動；眼睛看著沈伯洋，就是肯定沈伯洋；講話時點頭，也是肯定沈伯洋，就連搖頭都能被解讀成否定蔣萬安。

王淺秋指出，她身為媒體人，提出質疑、讓受訪者回答，本來就是她的工作，而她也有自己的立場與選擇，她當然會選「正常人的市長」，蔣萬安接受專訪時提出的大政策非常有說服力，光是「AI之城」就是具有前瞻性的政見。但相較之下，沈伯洋主張要讓台北安心，但難道台北現在不安心嗎？

羅智強也說，他現在被沈伯洋搞到有點「精神分裂」，每次打開網路社群平台，都覺得沈伯洋已經「飛天」，大仙等級、佛光普照，網路上幾乎全是「洋流」。但實際走進市場、公園接觸選民，卻是另一番景象。他碰到的民眾，表態率超過六成，其中正面表態的比例更達百分之百，讓他感覺根本是兩個平行時空。網路世界眾聲喧嘩，沈伯洋的聲量幾乎一面倒，資源沒有上限；但真正走進台北市，看到的卻是另一個世界，中間有很大落差。

針對信民兩岸研究協會公布沈伯洋領先蔣萬安17個百分點的民調，羅智強質疑，這樣的結果究竟有多少人相信？信民協會背後的老闆就是曹興誠。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說「如果你的市長是沈伯洋，你的副市長可能是立委吳思瑤」，這樣的說法還不夠精確，因為不只是吳思瑤擔任副市長，曹興誠恐怕會成為「地下市長」。沈伯洋就是曹興誠培養的人，這場選戰早已不是「小蝦米對大鯨魚」，而是「小蝦米對恐龍」，雙方資源落差極大。

羅智強 沈伯洋 宇宙 2026九合一選舉 台北市選舉

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