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順報第二期登場 沈伯洋南京復興派報 有粉絲從南崁來、現排隊人龍
民進黨台北市長參選人沈伯洋推出競選文宣雙周刊的「順報」，繼上期推出文化山林相關議題，今天也推出第二期主打兒童相關議題，沈也親自到南京復興發放，僅管天氣不佳，民眾仍一大清早就排隊領取，出現排隊人龍。
今天順報第二期發送，不少民眾第一期未跟上快閃風潮，今天一大早就到南京復興排隊希望能拿到沈伯洋親手派報，更有民眾遠從南崁搭車排隊，排隊人龍從慶城街一路延伸至長春路交叉口，排隊人潮逾百人。
沈伯洋表示，這期最主要以兒童為出發點，包含他要推親子同行卡，以及目前台北市親子活動或適合遊玩點，以及腸病毒、疫苗等衛教知識，因為是給小朋友，後面都還有競選吉祥物「奔奔」、「抱抱」著色板，希望小朋友會喜歡。
沈伯洋也表示，小孩就是喜歡到處跑，到處玩放電，遊玩地點也包含一些社區小書店等去處，但多數要去的時候呢，比較習慣熟知的新樂園等，但很希望在社區就有很多的選擇，跟在地商家結合。
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