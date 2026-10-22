「許家班」張博雅唯一站台嘉市6連霸議員張秀華 2代宗親交情曝

嘉義市長、議員選戰升溫，明天候選人號次抽籤；議員選舉最高票6連任、本屆參選立委落敗的國民黨議員張秀華，力拚7連霸，日前競選總部成立，「許家班」精神領袖、總統府資政張博雅站台，市長議員選戰激烈，張博雅唯一為張秀華站台，引起政壇關注。

許家班由有「媽祖婆」稱譽的已故前嘉市長許世賢創立，許世賢是張博雅母親，黨外反威權時代，「許家班」以無黨反威權及民主理念建立地方政治特色，是嘉義民主發展重要象徵，讓嘉市「民主聖地」深植人心。

隨著政黨輪替及政治版圖變化，「許家班」成員分流，有人加入綠營，也有人加入藍、白陣營，政治立場不再一致。不過，許家班民主反威權精神具象徵意義。張博雅歷任嘉市長、內政部長、衛生署長及監察院長，具跨越不同政黨公職經歷，少為候選人站台，地方重要活動場合

仍常看到她身影。

張博雅親信人士表示，張博雅為張秀華站台，背後有張家2代宗親情誼，張秀華父親、已故前國大代表張東坤，是張廖簡宗親會創會理事長；張博雅父親張進通曾擔任該會理事長，雙方宗親有深厚情感淵源，選舉期間，多位參選人邀請張博雅參加，但她只為張秀華站台。

張博雅肯定張秀華6屆議員服務政績，認為這是長期為民服務累積成果。張秀華表示，將持續爭取選民支持，呼籲支持者集中選票，讓她有機會繼續為鄉親服務。選舉倒數近，張博雅站台張秀華增添話題，也使「許家班」傳承宗親關係與選舉政治連結，成為政壇關注焦點。