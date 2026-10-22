聽新聞
0:00 / 0:00

張善政看洋流：想到去年大罷免

聯合報／ 記者朱冠諭黃婉婷屈彥辰王小萌／連線報導
桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」專訪，暢談市政、選情及未來規畫。 圖／TVBS少康戰情室提供
桃園市長張善政今接受TVBS「少康戰情室」專訪，暢談市政、選情及未來規畫。 圖／TVBS少康戰情室提供

台北市長選戰升溫，國民黨立委昨天合體幫忙台北市長蔣萬安掃街。桃園市長張善政昨表示，綠營帶起的「洋流」現象，讓他聯想到去年的大罷免潮，雖讓藍營感到焦慮，但投票結果證明，多數選民在激情過後仍會回歸理性。

2026九合一選舉

台北市長電視辯論會月底登場，據了解，民進黨台北市長參選人沈伯洋前天密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺及行政院政務委員馬永成，形同端出「總統級」幕僚陣容，力拚翻轉首都。

據了解，此次辯論由沈的競選總幹事吳思瑤督導，前天會議主要鎖定辯論攻防與議題定錨，請來的策士包括長年主掌總統府文宣系統的張惇涵與黃重諺；馬永成則是前總統陳水扁軍師，日前更在行政院會和蔣萬安交鋒松機議題。

張善政說，去年大罷免確實掀起一股熱潮，也讓不少面臨罷免的藍營立委焦慮，但隨著投票結果出爐，證明絕大多數選民仍會回歸理性。

2026九合一選舉 張善政 大罷免 蔣萬安 沈伯洋 綠營 台北市長 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北市長辯論在即...沈伯洋密會三位總統級幕僚 搶攻中間票

指「洋流」像去年大罷免 張善政：盼選民激情過後回歸理性

觀察站／蔣萬安闢謠+陸空戰 喚起選民記憶

「洋流」支持者與大罷免是同一批人？Meta AI一句話引熱議

相關新聞

有信心贏！ 蔣萬安表態「連任後做好做滿」

選戰倒數時刻，台北市長蔣萬安昨天首度明確表示，連任後一定「做好做滿」，未來四年一定比第一任四年做得好，「我有信心會贏」，民進黨從總統、行政院長到基層全面動員，重兵集結在台北市，他呼籲支持者幫忙催票、拉票、顧票，十一月十二日將請假，從市政模式轉換為選戰模式。

桃園可負擔宅被中央卡住 張善政：希望不是政治考量

桃園市長張善政昨接受「少康戰情室」及聯合報專訪，對於賴清德總統日前為民進黨桃園市長參選人黃世杰站台時，批張「心不在桃園」，張善政以二○一六年台南地震期間，多次南下協助救災的經歷回應，「在哪裡付出，心就在那裡」，施政成果市民自有公評。

賴清德籲選舉勿對立 在野轟嘴巴喊團結卻潑髒水

九合一選舉倒數一個多月，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會表示，坊間各家民調及選情變化的各種解讀愈來愈多，民主選舉的目的是凝聚社會共識，決定人民所期待的未來治理方向，而不是製造人民之間的對立與撕裂。

張善政看洋流：想到去年大罷免

台北市長選戰升溫，國民黨立委昨天合體幫忙台北市長蔣萬安掃街。桃園市長張善政昨表示，綠營帶起的「洋流」現象，讓他聯想到去年的大罷免潮，雖讓藍營感到焦慮，但投票結果證明，多數選民在激情過後仍會回歸理性。

蔣萬安競總26日成立 燕子、漢子、禿子合體力挺

選戰倒數，民進黨洋流來襲，台北市長蔣萬安下周一將成立競選總部。蔣萬安昨天在臉書貼文號召「台北安可，非你不可」，預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安」。藍營指出，台北市長選戰牽動全台，這場活動將吹響對抗洋流的反攻號角。

蔣萬安喊話中央：松機遷移速啟動

遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，喊話中央現在就啟動。桃園市長張善政也喊話，不能用現在條件限制十年後發展想像。台北市前市長柯文哲說這是總統級題目，中央地方要一起坐下討論，他提醒蔣「不要低估民進黨無恥程度」，民進黨政府可能會「硬給你卡」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。