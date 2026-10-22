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張善政看洋流：想到去年大罷免
台北市長選戰升溫，國民黨立委昨天合體幫忙台北市長蔣萬安掃街。桃園市長張善政昨表示，綠營帶起的「洋流」現象，讓他聯想到去年的大罷免潮，雖讓藍營感到焦慮，但投票結果證明，多數選民在激情過後仍會回歸理性。
台北市長電視辯論會月底登場，據了解，民進黨台北市長參選人沈伯洋前天密會行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺及行政院政務委員馬永成，形同端出「總統級」幕僚陣容，力拚翻轉首都。
據了解，此次辯論由沈的競選總幹事吳思瑤督導，前天會議主要鎖定辯論攻防與議題定錨，請來的策士包括長年主掌總統府文宣系統的張惇涵與黃重諺；馬永成則是前總統陳水扁軍師，日前更在行政院會和蔣萬安交鋒松機議題。
張善政說，去年大罷免確實掀起一股熱潮，也讓不少面臨罷免的藍營立委焦慮，但隨著投票結果出爐，證明絕大多數選民仍會回歸理性。
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