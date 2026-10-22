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蔣萬安競總26日成立 燕子、漢子、禿子合體力挺

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（左三）日前宣布，由台中市長盧秀燕（中）擔任競總主委。 聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（左三）日前宣布，由台中市長盧秀燕（中）擔任競總主委。 聯合報系資料照

選戰倒數，民進黨洋流來襲，台北市長蔣萬安下周一將成立競選總部。蔣萬安昨天在臉書貼文號召「台北安可，非你不可」，預告當天「三子合體、北台六縣市連線挺萬安」。藍營指出，台北市長選戰牽動全台，這場活動將吹響對抗洋流的反攻號角。

2026九合一選舉

蔣萬安表示，光復連假十月廿六日下午二時，競選總部成立大會將在敦化國中登場，當天「燕子」台中市長盧秀燕、「漢子」新北市長侯友宜、「禿子」立法院長韓國瑜都會到場，三子再度合體力挺。其中，盧秀燕身兼蔣萬安競總主委，當天還預計會有三名「神祕嘉賓」到場助選，他請大家期待，從預先透露的虛擬影像分析，可能是二男一女。

蔣萬安也預告，桃園市長張善政、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安及宜蘭縣長參選人吳宗憲將共同串聯，展現北北基宜桃竹六縣市攜手合作決心。另外，今天北北基桃市政交流平台市長級會議在桃園登場，以實際行動展現區域聯盟合作成果。

「面對再多的政治攻擊，我們不退縮、不停下腳步。」蔣萬安說，好的市政建設必須持續推進，台北的進步更需要大家共同努力，十月廿六日邀請大家一起站出來，以行動支持市政進步與良善的政治環境。

2026九合一選舉 蔣萬安 盧秀燕 侯友宜 韓國瑜 藍營 選戰

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