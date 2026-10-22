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蔣萬安喊話中央：松機遷移速啟動

聯合報／ 本報記者／連線報導
桃園在地聯盟理事長、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨拿「機場退場 健康台北」，呼籲松山機場搬遷，減少超細懸浮微粒等空氣汙染，還台北一個健康的環境。 記者蘇健忠／攝影
桃園在地聯盟理事長、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨拿「機場退場 健康台北」，呼籲松山機場搬遷，減少超細懸浮微粒等空氣汙染，還台北一個健康的環境。 記者蘇健忠／攝影

遷移松山機場成選戰熱門議題，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，喊話中央現在就啟動。桃園市長張善政也喊話，不能用現在條件限制十年後發展想像。台北市前市長柯文哲說這是總統級題目，中央地方要一起坐下討論，他提醒蔣「不要低估民進黨無恥程度」，民進黨政府可能會「硬給你卡」。

2026九合一選舉

張善政昨接受聯合報及ＴＶＢＳ少康戰情室專訪時表示，松機遷移從討論到完成至少需要十年，現在就應開始研議，中央不應直接排斥，應與地方成立專案小組共同討論。對於交通部長陳世凱質疑輝達執行長黃仁勳等貴賓改降桃園機場恐有不便，他提出機捷及直升機接駁等構想，不能用現在條件限制十年後的發展想像，「十年後要是還跟今天一樣，那我自己要打屁股了。」

蔣萬安昨赴議會專案報告時表示，ＡＩ浪潮帶給全球城市一次重新選擇機會，將與中央保持密切溝通，凝聚市民共識爭取各界支持，全力推動松機遷移計畫。松機遷移關乎北市及台灣往後數十年發展，沒有行不行的問題，須盡一切努力克服困難，為北市未來發展打破現有天花板，呼籲中央現在就要啟動。

柯文哲說，他二○一四年選台北市長就提過松機遷移，問題是若遷走，目前的功能如何處理。目前機場捷運中間停太多站，已失去原有快速運輸功能，從台北火車站出發的距離要走滿遠的；另有國防需求，他當市長時也沒辦法看到資料，松機遷移不是只有找幾個以前當過市長或選過市長的人坐下來討論，也不是跨黨派問題，要和中央討論。

柯文哲也以大巨蛋為例，提醒蔣萬安不要低估民進黨無恥的程度，「理論上大巨蛋在我任內就可以開幕了」，但就是卡在時任行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇，一個印章卡一年十個月，「就是硬給你卡」。

台灣健康空氣行動聯盟等民團昨出面力挺，指松山機場造成噪音、超細懸浮微粒、二氧化氮等航空汙染，松機應早日退場。

不過，內政部長劉世芳昨表示，要爭取一個科學園區通常最快要廿年，各種有利、不利條件都應一起討論。

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